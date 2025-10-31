Οριακές κινήσεις για τον χρυσό την Παρασκευή - Προς νέες εβδομαδιαίες απώλειες

Ήπιες διακυμάνσεις καταγράφουν για την Παρασκευή οι τιμές του χρυσού, οδεύοντας προς τη δεύτερη διαδοχική εβδομάδα απωλειών καθώς οι αναλυτές επαναπροσδιορίζουν τη στάση τους για τη -διαφαινόμενη υποχώρηση της νευρικότητας στην παγκόσμια οικονομία.

Μετά από τις 08:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας), τα futures του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- κέρδιζαν 0,2% στα 4.024 δολάρια ανά ουγγιά. Σε εβδομαδιαίο επίπεδο υποχωρούν άνω του 2,7%.

Η spot τιμή του χρυσού έπεφτε 0,35% στα 4.010 δολάρια ανά ουγγιά. Σε επίπεδο εβδομάδας χάνει πάνω από 2,5%.

Η πορεία του μετάλλου μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα επηρεάστηκε σημαντικά από την απόφαση της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) να μειώσει τα βασικά της επιτοκία κατά 25 μονάδες βάσης. Ωστόσο, ο επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, «έδειξε» στο ότι η τράπεζα δεν έχει «κλειδώσει» μια περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της μέσα στο 2025.

Υπενθυμίζεται πως παραδοσιακά ο χρυσός ωφελείται από το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Πέρα από τα της Fed, το μέταλλο δέχθηκε πιέσεις μετά και από τα όσα συζητήθηκαν την Πέμπτη στη Νότια Κορέα και στη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κινέζο ομόλογο του, Σι Τζίνπινγκ.

Το θετικό κλίμα που μεταφέρθηκε για τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομικών του κόσμου ενίσχυσε τη διάθεση ρίσκου μεταξύ των επενδυτών, «στερώντας» τοποθετήσεις από τον χρυσό.