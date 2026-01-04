OPEC+: Αμετάβλητη η παραγωγή πετρελαίου

Ο OPEC+ διατήρησε αμετάβλητη την παραγωγή πετρελαίου την Κυριακή, αποφεύγοντας να συζητήσει τις πολλαπλές πολιτικές κρίσεις που επηρεάζουν τα μέλη της ομάδας παραγωγών, από τη Μέση Ανατολή, καθώς και τη Ρωσία, το Ιράν και τη Βενεζουέλα.

Η συνάντηση της Κυριακής πραγματοποιήθηκε μετά την πτώση των τιμών του πετρελαίου κατά περισσότερο από 18% το 2025 — η μεγαλύτερη ετήσια πτώση από το 2020 — εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για υπερπροσφορά.

Οι εντάσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) αυξήθηκαν τον περασμένο μήνα λόγω της δεκαετούς σύγκρουσης στη Υεμένη, όταν μια ομάδα που υποστηρίζεται από τα ΗΑΕ κατέλαβε εδάφη από την κυβέρνηση που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία. Η κρίση προκάλεσε τη μεγαλύτερη ρήξη των τελευταίων δεκαετιών μεταξύ των πρώην στενών συμμάχων.

Μέσα σε όλα αυτά, το Σάββατο, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα αναλάβει τον έλεγχο της χώρας μέχρι να καταστεί δυνατή η μετάβαση σε μια νέα κυβέρνηση, χωρίς να διευκρινίσει πώς θα επιτευχθεί αυτό.

«Αυτή τη στιγμή, οι αγορές πετρελαίου καθοδηγούνται λιγότερο από τα θεμελιώδη στοιχεία της προσφοράς και της ζήτησης και περισσότερο από την πολιτική αβεβαιότητα», δήλωσε ο Χόρχε Λεόν, επικεφαλής γεωπολιτικής ανάλυσης στη Rystad Energy και πρώην αξιωματούχος του ΟΠΕΚ. «Και ο OPEC+ δίνει σαφώς προτεραιότητα στη σταθερότητα έναντι της δράσης».

Τα οκτώ μέλη του OPEC+ – Σαουδική Αραβία, Ρωσία, ΗΑΕ, Καζακστάν, Κουβέιτ, Ιράκ, Αλγερία και Ομάν – αύξησαν τους στόχους παραγωγής πετρελαίου κατά περίπου 2,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2025, ποσό που αντιστοιχεί σε σχεδόν το 3% της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου, προκειμένου να ανακτήσουν μερίδιο αγοράς.

Τα οκτώ μέλη συμφώνησαν τον Νοέμβριο να αναστείλουν τις αυξήσεις της παραγωγής για τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο λόγω της σχετικά χαμηλής ζήτησης κατά τη διάρκεια του χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο. Η σύντομη διαδικτυακή συνάντηση της Κυριακής επιβεβαίωσε αυτή την πολιτική και δεν συζητήθηκε το θέμα της Βενεζουέλας, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο του ΟΠΕΚ+.

Οι οκτώ χώρες θα συναντηθούν ξανά την 1η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚ+.

Στο παρελθόν, ο ΟΠΕΚ κατάφερε να ξεπεράσει πολλές εσωτερικές διαμάχες, όπως εκείνη για τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, δίνοντας προτεραιότητα στη διαχείριση της αγοράς έναντι των πολιτικών διαφορών.

Ωστόσο, η ομάδα αντιμετωπίζει άλλες κρίσεις, με τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου να μειώνονται λόγω των αμερικανικών κυρώσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία και το Ιράν να αντιμετωπίζει διαμαρτυρίες και απειλές παρέμβασης από τις ΗΠΑ.

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, μεγαλύτερα ακόμη και από αυτά της Σαουδικής Αραβίας, ηγέτη του ΟΠΕΚ, αλλά η παραγωγή πετρελαίου της έχει μειωθεί δραματικά λόγω ετών κακοδιαχείρισης και κυρώσεων.

Αναλυτές δήλωσαν ότι είναι απίθανο να δούμε σημαντική αύξηση της παραγωγής αργού πετρελαίου για χρόνια, ακόμη και αν οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες των ΗΠΑ επενδύσουν τα δισεκατομμύρια δολάρια στη χώρα που υποσχέθηκε ο Τραμπ.