ΟΗΕ: Η ζήτηση του ελαιολάδου θα συνεχίσει να αυξάνεται

Η ζήτηση του ελαιολάδου προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται, λόγω και της χαμηλής τιμής του, ανέφερε σήμερα ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, που αναμένει ένα «πιθανό» επίπεδο ρεκόρ εμπορικών συναλλαγών κατά την τρέχουσα περίοδο, παρά τους δασμούς που έχει επιβάλει η αμερικανική κυβέρνηση.

Μετά την περίοδο της ξηρασίας που οδήγησε σε μείωση της προσφοράς και κατακόρυφη αύξηση της τιμής, στις αρχές του 2024, η παραγωγή αποκαταστάθηκε και αναμένεται σταθερή για τη σεζόν 2025-26, στα 3,4 εκατομμύρια τόνους, σύμφωνα με τον FAO.

Η τιμή χονδρικής στην Ισπανία, τον μεγαλύτερο παραγωγό παγκοσμίως (περίπου 40% του συνόλου) έπεσε σχεδόν στο μισό σε σύγκριση με την ανώτατη τιμή που είχε φτάσει τον Ιανουάριο του 2024. Τον Σεπτέμβριο είχε πέσει κατά 13% κάτω από το μέσο όρο της τιμής της τελευταίας πενταετίας. Παρόμοια είναι η τάση και στην Ελλάδα.

Αντιθέτως, η τιμή παραμένει αρκετά υψηλή στην Ιταλία, όπου η ξηρασία παρατάθηκε και το καλοκαίρι του 2024, ανέφερε ο FAO στην εξαμηνιαία έκθεσή του για τις παγκόσμιες προοπτικές των τροφίμων.

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή, οι άφθονες βροχές στην Τυνησία οδήγησαν σε συγκομιδή ρεκόρ, άνω των 400.000 τόνων, κάτι που σημαίνει ότι η χώρα αυτή θα μπορούσε να αναδειχθεί στον δεύτερο σε μέγεθος παραγωγό παγκοσμίως για τη σεζόν 2025-26, με το 13% του συνόλου.

Η Ισπανία είχε καλές καιρικές συνθήκες στην αρχή της περιόδου αλλά το καλοκαίρι βίωσε ξηρασία και ο όγκος της παραγωγής αναμένεται σταθερός ενώ στην Ελλάδα και την Τουρκία η σοδειά αναμένεται μικρότερη σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά.

«Η παγκόσμια κατανάλωση και οι συναλλαγές αναμένεται ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται» αν και η πρώτη δεν θα επανέλθει ακόμη στα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από το 2022, εκτιμά ο FAO.

Η ΕΕ θα παραμείνει ο μεγαλύτερος εξαγωγός ελαιολάδου «αν και οι αυξημένοι δασμοί που επέβαλαν οι ΗΠΑ μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση του όγκου», προστίθεται στην έκθεση.