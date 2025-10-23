Οι κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες της Κίνας ανέστειλαν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης μετά τις κυρώσεις που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές εταιρείες Rosneft και Lukoil, ανέφεραν πολλές πηγές του κλάδου εμπορίας πετρελαίου στο Reuters.

Συγκεκριμένα, τα διυλιστήρια στην Ινδία, η οποία είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου, πρόκειται να μειώσουν δραστικά τις εισαγωγές αργού πετρελαίου από τη Ρωσία, για να συμμορφωθούν με τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ λόγω της εισβολής του Κρεμλίνου στην Ουκρανία.

Μια απότομη πτώση στη ζήτηση πετρελαίου από τους δύο μεγαλύτερους πελάτες της Ρωσίας θα μειώσει τα έσοδα της Μόσχας από το πετρέλαιο και θα αναγκάσει τους κορυφαίους εισαγωγείς στον κόσμο να αναζητήσουν εναλλακτικές προμήθειες και να αυξήσουν τις παγκόσμιες τιμές.

Οι κινεζικές κρατικές εταιρείες PetroChina, Sinopec, CNOOC και Zhenhua Oil θα απέχουν από συναλλαγές σε σχέση με το ρωσικό πετρέλαιο τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, λόγω ανησυχιών για τις κυρώσεις, ανέφεραν οι πηγές.

Οι τέσσερις εταιρείες δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα να σχολιάσουν το θέμα.

Ενώ η Κίνα εισάγει περίπου 1,4 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου μέσω θαλάσσης ημερησίως, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ποσότητας αγοράζεται από ανεξάρτητα διυλιστήρια, συμπεριλαμβανομένων μικρών επιχειρήσεων γνωστών ως teapots, αν και οι εκτιμήσεις για τις αγορές από κρατικά διυλιστήρια ποικίλλουν σημαντικά.

Η Vortexa Analytics προέβλεψε ότι οι αγορές ρωσικού πετρελαίου από κινεζικές κρατικές εταιρείες θα κυμανθούν σε ποσότητες κάτω των 250.000 βαρελιών ημερησίως για τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, ενώ η συμβουλευτική εταιρεία Energy Aspects τις εκτίμησε ότι θα κυμανθούν στα 500.000 βαρέλια ημερησίως.

Η Unipec, ο εμπορικός βραχίονας της Sinopec, σταμάτησε να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο την περασμένη εβδομάδα αφότου η Βρετανία υπέδειξε τις εταιρείες Rosneft και Lukoil, καθώς και τα πλοία του σκιώδους στόλου και κινεζικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου κινεζικού διυλιστηρίου, ανέφεραν δύο εμπορικές πηγές.

Η Rosneft και η Lukoil πωλούν το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου τους στην Κίνα μέσω μεσαζόντων αντί να συναλλάσσονται απευθείας με αγοραστές, ανέφεραν οι πηγές του κλάδου εμπορίας πετρελαίου.

Εν τω μεταξύ, τα ανεξάρτητα διυλιστήρια είναι πιθανό να σταματήσουν τις αγορές για να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των κυρώσεων, αλλά θα εξακολουθήσουν να επιδιώκουν να συνεχίσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, δήλωσαν αρκετές πηγές του κλάδου.

Πριν από την ανακοίνωση των κυρώσεων την Τετάρτη, οι προσφορές για αργό πετρέλαιο ESPO με φόρτωση τον Νοέμβριο υποχώρησαν με premium 1 δολάριο ανά βαρέλι στο ICE Brent, έναντι προηγούμενων συναλλαγών που έγιναν στις αρχές Οκτωβρίου με premium 1,70 δολάριο.

Η Κίνα εισάγει επίσης περίπου 900.000 βαρέλια ρωσικού πετρελαίου ημερησίως μέσω αγωγών, τα οποία καταλήγουν όλα στην PetroChina η οποία, σύμφωνα με αρκετούς εμπόρους, πιθανότατα δεν θα επηρεαστεί ιδιαίτερα από τις κυρώσεις.

Η Ινδία και η Κίνα αναμένεται να στραφούν σε άλλες προμήθειες αυξάνοντας τις τιμές στο πετρέλαιο στο οποίο δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, ανέφεραν οι εμπορικές πηγές.