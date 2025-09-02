Η συνεχιζόμενη νευρικότητα σχετικά με τους δασμούς και οι αυξανόμενες προσδοκίες για διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων από την Fed, έστειλαν τις τιμές του χρυσού σε νέα ιστορικά υψηλά στις συναλλαγές της Δευτέρας. Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ που θα δουν το φως της δημοσιότητας την Παρασκευή και στις δικαστικές… περιπέτειες των δασμών.

Με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις οι ειδικοί βλέπουν τάσεις σταθεροποίησης στην αγορά των εμπορευμάτων για το υπόλοιπο του 2025. Η γενικότερη εικόνα πέρα από τη φετινή χρονιά, είναι ότι τα εμπορεύματα θα συνεχίσουν να βρίσκονται αντιμέτωπα με σχετικά αυξημένη αβεβαιότητα, καθώς υπάρχουν σοβαροί γεωπολιτικοί παράγοντες που τα επηρεάζουν, όπως επίσης τα ακραία καιρικά φαινόμενα και ο εμπορικός πόλεμος.

Όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα κινηθούν πτωτικά λόγω της αυξημένης προσφοράς και της αποκλιμάκωσης των προβλημάτων στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Τα μέταλλα, από την άλλη πλευρά, ενδέχεται να δεχθούν στήριξη από τα project πράσινης ενέργειας και την πιθανή εφαρμογή κρατικών μέτρων στήριξης.

Χρυσός: Οι… μεγάλες προσδοκίες και οι κίνδυνοι

Και μόνο το γεγονός ότι ο χρυσός έφτασε να καταγράφει κέρδη 34% μέσα στο 2025 λέει πολλά για το κλίμα που επικρατεί γενικότερα στις αγορές. Είναι γνωστό ότι η μείωση του κόστους του χρήματος (μέσω της νομισματικής χαλάρωσης της Fed) καθιστά λιγότερο ελκυστικά τα ομόλογα και πιο ελκυστικά assets χωρίς τακτική απόδοση, όπως ο χρυσός. Στη δεδομένη χρονική στιγμή οι αγορές δίνουν πιθανότητες της τάξης του 35% να σημειωθούν τρεις μειώσεις επιτοκίων φέτος στις ΗΠΑ και πάνω από 80% να λάβουν χώρα δύο μειώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, οι αγορές γνωρίζουν ότι η Fed εισέρχεται σε μία πιο… φιλική προς τις μειώσεις περίοδο, με φόντο πάντα και την αποχώρηση του Τζερόμ Πάουελ τον ερχόμενο Μάιο. Σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές ανησυχίες και την αυξανόμενη χρήση του πολύτιμου μετάλλου, το outlook παραμένει θετικό.

Για τον χρυσό η UBS προβλέπει πως ενώ οι βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις παραμένουν αμετάβλητες, η τιμή του πολύτιμου μετάλλου θα βρεθεί σε νέα ιστορικά υψηλά στα επόμενα τρίμηνα, πριν υποχωρήσει προς τα τέλη του 2026 και τις αρχές του 2027. Η ελβετική τράπεζα προχώρησε πρόσφατα στην αναθεώρηση των τιμών-στόχων. Η μακροπρόθεσμη εκτίμηση κάνει λόγο για πραγματικά τιμή στα 2.800 δολάρια/ουγγιά, από 2.200 δολάρια προηγουμένως, που συνεπάγεται ότι οι ονομαστικές τιμές, αφού ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός, θα διαμορφωθούν στα 3.100 δολάρια το 2030.

Σύμφωνα με την Goldman Sachs, ο χρυσός θα ολοκληρώσει το 2025 στα 3.700 δολάρια, δίνει δηλαδή περιθώριο ανόδου κοντά στο 4,6% από το τρέχον επίπεδο. Το φως της δημοσιότητας έχουν δει και προβλέψεις για 4.000 δολάρια ή ακόμα υψηλότερα, ωστόσο πολλά θα εξαρτηθούν και από τις διεθνείς αναταράξεις, καθώς ο χρυσός παραμένει το δημοφιλέστερο επενδυτικό καταφύγιο.

Πετρέλαιο: Η Ρωσία, ο Τραμπ και… οι Άραβες

Η αγορά πετρελαίου βίωσε φέτος μεγάλα σκαμπανεβάσματα εξαιτίας των ανησυχιών για τους δασμούς από τη μία και τους φόβους για αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ από την άλλη. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στον Αύγουστο οι τιμές τόσο του Brent, όσο και του WTI, υποχώρησαν κατά περίπου 7% με φόντο τις αυξήσεις στην παραγωγή από τις χώρες του ΟΠΕΚ+.

Νωρίτερα τον Αύγουστο είχαν αυξηθεί οι ελπίδες για αποκλιμάκωση της κρίσης στην Ουκρανία, ακόμα και για τερματισμό του πολέμου, με φόντο τη συνάντηση κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα. Οι ειδικοί άρχισαν να πιστεύουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μία εξέλιξη που θα οδηγούσε στην άρση του αποκλεισμού για το ρωσικό πετρέλαιο.

Σήμερα κυριαρχούν οι ανησυχίες για την επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας με αποτέλεσμα η τιμή του Brent να παραμένει πέριξ των 68 δολαρίων στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου και στις αρχές Σεπτεμβρίου. Οι φόβοι ενισχύθηκαν από τα στοιχεία που έδειξαν μεγάλη μείωση των ροών ρωσικού πετρελαίου, με τις εβδομαδιαίες αποστολές από τα ρωσικά λιμάνια να υποχωρούν σε χαμηλό 4 εβδομάδων.

Η κυρίαρχη αντίληψη στις αγορές είναι ότι οι τιμές του «μαύρου χρυσού» δεν αναμένεται να κινηθούν έντονα ανοδικά σε σύγκριση με τα τρέχοντα επίπεδα. Και αυτό γιατί η αύξηση της παραγωγής από τις χώρες του ΟΠΕΚ+ έρχεται να προστεθεί στον κίνδυνο πλεονάσματος και στις επιπτώσεις των δασμών.

Αναλυτές της Saxo Bank εκτιμούν ότι ο Σεπτέμβριος ξεκίνησε χωρίς ξεκάθαρη κατεύθυνση για τις τιμές του πετρελαίου καθώς οι δεδομένες ανησυχίες για «κατακλυσμό» προσφοράς στο δ’ τρίμηνο του έτους αντισταθμίζονται από τις γεωπολιτικές εντάσεις. Η JPMorgan τοποθετεί τη μέση τιμή στόχο για το Brent στα 66 δολάρια/βαρέλι για το 2025 και βλέπει σημαντική πτώση το 2026, με τη μέση τιμή να υποχωρεί στα 58 δολάρια.