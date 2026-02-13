Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζει να μειώσει ορισμένους δασμούς σε προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Παρασκευή, επικαλούμενο άτομα με γνώση του θέματος.

Αξιωματούχοι του Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ και του γραφείου του Εμπορικού Εκπροσώπου των ΗΠΑ εκτιμούν ότι οι δασμοί επιβαρύνουν τους καταναλωτές, αυξάνοντας τις τιμές αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των κονσερβών για πίτες και των δοχείων τροφίμων και ποτών, σύμφωνα με το δημοσίευμα των Financial Times.

Οι ψηφοφόροι σε εθνικό επίπεδο ανησυχούν για τις τιμές και οι ανησυχίες για το κόστος ζωής αναμένεται να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για τους Αμερικανούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Πρόσφατη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos έδειξε ότι το 30% των Αμερικανών ενέκρινε τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίστηκε το αυξανόμενο κόστος ζωής, ενώ το 59% τον αποδοκίμασε, συμπεριλαμβανομένων εννέα στους 10 Δημοκρατικούς και ενός στους πέντε Ρεπουμπλικάνους.

Οι μετοχές αμερικανικών παραγωγών χάλυβα και αλουμινίου υποχώρησαν στις αρχές των συναλλαγών στις ΗΠΑ. Οι χαλυβουργίες Nucor και Steel Dynamics σημείωσαν πτώση περίπου 5% η καθεμία, ενώ οι μετοχές της Cleveland-Cliffs υποχώρησαν κατά 7%.

Μεταξύ των παραγωγών αλουμινίου, η μετοχή της Century Aluminum υποχώρησε κατά 12% και της Alcoa κατά 5%.

Οι τιμές αναφοράς αλουμινίου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου υποχώρησαν σε χαμηλό εβδομάδας την Παρασκευή μετά την ανακοίνωση, ενώ οι αγοραστές αλουμινίου στις ΗΠΑ αναγκάζονται να πληρώνουν ιστορικά υψηλό πριμ πάνω από τον δείκτη αναφοράς του LME για να εξασφαλίσουν φυσικές προμήθειες.

Ο Τραμπ επέβαλε πέρυσι δασμούς έως και 50% στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου και έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει τους δασμούς ως διαπραγματευτικό εργαλείο με σειρά εμπορικών εταίρων.

Η κυβέρνηση Τραμπ επανεξετάζει πλέον τη λίστα των προϊόντων που επηρεάζονται από τους δασμούς και σχεδιάζει να εξαιρέσει ορισμένα είδη, να αναστείλει την περαιτέρω επέκταση των καταλόγων και, αντ’ αυτού, να ξεκινήσει πιο στοχευμένες έρευνες εθνικής ασφάλειας σε συγκεκριμένα προϊόντα, προσθέτει το δημοσίευμα των Financial Times.

Ο Τραμπ εξήρε πρόσφατα το οικονομικό του έργο στο Ντιτρόιτ, επιχειρώντας να επαναφέρει στο προσκήνιο την αμερικανική μεταποίηση και τις προσπάθειές του για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους για τους καταναλωτές, καθώς ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να δείξει ότι ανταποκρίνεται στις οικονομικές ανησυχίες που επιβαρύνουν τα αμερικανικά νοικοκυριά.

Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ αύξησε πέρυσι τους δασμούς σε περισσότερα από 400 προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, συμπεριλαμβανομένων ανεμογεννητριών, κινητών γερανών, οικιακών συσκευών, μπουλντόζων και άλλου βαρέος εξοπλισμού, καθώς και σιδηροδρομικών βαγονιών, μοτοσικλετών, κινητήρων πλοίων, επίπλων και εκατοντάδων ακόμη προϊόντων.