Ο Τραμπ εξαιρεί ουράνιο, χρυσό και άλλα μέταλλα από την ισχύ των δασμών

O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να εξαιρέσει τον γραφίτη, το βολφράμιο, το ουράνιο, τους χρυσούς ράβδους και άλλα μέταλλα από τους δασμούς , ενώ τα προϊόντα σιλικόνης θα υπόκεινται στους δασμούς.

Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ τη Δευτέρα, σύμφωνα με εκτελεστικό διάταγμα που εκδόθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας).

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, η απόφαση του Τραμπ θα μπορούσε επίσης να επιταχύνει την εφαρμογή εξατομικευμένων εμπορικών συμφωνιών μεταξύ των ΗΠΑ και άλλων χωρών, διευκολύνοντας την άρση των δασμών από την Ουάσιγκτον για ανταλλακτικά αεροσκαφών, γενόσημα φάρμακα και ορισμένα προϊόντα που δεν μπορούν να καλλιεργηθούν, να εξορυχθούν ή να παραχθούν φυσικά στο εσωτερικό της χώρας — όπως ειδικά μπαχαρικά και καφές, καθώς και άγνωστα μέταλλα.

Το μέτρο επισημοποιεί ένα σχέδιο για την εξαίρεση των ράβδων χρυσού από τους δασμούς, μετά από μια απόφαση της Αμερικανικής Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας πριν από μερικές εβδομάδες που εξέπληξε τους εμπόρους και προκάλεσε σύγχυση, υποδεικνύοντας ότι ο χρυσός θα υπόκειται σε εισαγωγικούς φόρους.

Οι αλλαγές έγιναν κατόπιν συστάσεων Αμερικανών αξιωματούχων, σύμφωνα με το διάταγμα του προέδρου. Σύμφωνα με αυτό, «αυτές οι τροποποιήσεις είναι απαραίτητες και κατάλληλες για την αντιμετώπιση της εθνικής έκτακτης ανάγκης» που ο Τραμπ κήρυξε για πρώτη φορά όταν επέβαλε τους δασμούς σε εθνικό επίπεδο τον Απρίλιο.

Ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ για το εμπόριο και το υπουργείο Εμπορίου θα έχουν την εξουσία να λάβουν μέτρα για την εφαρμογή συμφωνιών-πλαισίων με άλλες χώρες, όπως οι συμφωνίες που έχει υπογράψει ο Τραμπ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα. Αυτό θα απαλλάξει τον Τραμπ από την ανάγκη να θεσπίσει αυτές τις αλλαγές μέσω των δικών του εκτελεστικών διαταγμάτων.

Οι παγκόσμιοι δασμοί του Τραμπ αποτελούν το επίκεντρο της συνολικής προσπάθειάς του να αντιμετωπίσει τις εμπορικές ανισορροπίες που έχει καταγγείλει ως απειλή για την εθνική ασφάλεια. Πριν αυξήσει δεκάδες ειδικούς για κάθε χώρα συντελεστές τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος συνήψε συμφωνίες με αρκετές οικονομίες για τον καθορισμό χαμηλότερων συντελεστών σε αντάλλαγμα για την άρση των φραγμών στις αμερικανικές εμπορεύσεις από ξένες πρωτεύουσες.