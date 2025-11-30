Η στρατηγική του OPEC+ για το 2026

Οι χώρες του OPEC+ συμφώνησαν να διατηρήσουν τις ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου για το 2026 σε συνάντηση την Κυριακή και επίσης συμφώνησαν σε έναν μηχανισμό για την αξιολόγηση της μέγιστης παραγωγικής ικανότητας των μελών, δήλωσε το OPEC σε ανακοίνωσή του.

Οκτώ χώρες του OPEC+, που πραγματοποίησαν ξεχωριστή συνάντηση την Κυριακή, έχουν επίσης συμφωνία επί της αρχής να διατηρήσουν παύση στις αυξήσεις παραγωγής για το πρώτο τρίμηνο του 2026, δήλωσαν νωρίτερα πηγή του OPEC+ και πρόσωπο εξοικειωμένο με τις συνομιλίες του OPEC+.

Η συνάντηση του OPEC+, που παράγει το ήμισυ του παγκόσμιου πετρελαίου, πραγματοποιείται εν μέσω νέας προσπάθειας των ΗΠΑ να μεσολαβήσουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας, η οποία θα μπορούσε να αυξήσει την προσφορά πετρελαίου εάν χαλαρώσουν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Οι υπουργοί έχουν ξεκινήσει μια σειρά διαδικτυακών συναντήσεων, σύμφωνα με δύο πηγές.

Εάν η ειρηνευτική συμφωνία αποτύχει, η Ρωσία θα μπορούσε να δει την προσφορά της περαιτέρω περιορισμένη λόγω κυρώσεων. Το OPEC+ περιλαμβάνει τον Οργανισμό Χωρών Εξαγωγής Πετρελαίου και συμμάχους υπό την ηγεσία της Ρωσίας.

Το Brent crude LCOc1 έκλεισε την Παρασκευή κοντά στα 63 δολάρια ανά βαρέλι, μειωμένο κατά 15% φέτος.

Ο OPEC+ έχει αναστείλει τις αυξήσεις παραγωγής πετρελαίου για το πρώτο τρίμηνο του 2026, αφού απελευθέρωσε περίπου 2,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως στην αγορά από τον Απρίλιο του 2025.

Η ομάδα εξακολουθεί να έχει περίπου 3,24 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως περικοπές παραγωγής σε ισχύ, που αντιστοιχούν περίπου στο 3% της παγκόσμιας ζήτησης, και η συνάντηση της Κυριακής δεν άλλαξε αυτά τα επίπεδα.

Ο OPEC δήλωσε ότι η ομάδα ενέκρινε έναν μηχανισμό για την αξιολόγηση της μέγιστης παραγωγικής ικανότητας των μελών, που θα χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό ποσοστώσεων παραγωγής από το 2027.

Ο OPEC+ συζητά αυτό το ζήτημα εδώ και χρόνια και έχει αποδειχθεί δύσκολο, επειδή ορισμένα μέλη, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχουν αυξήσει την ικανότητά τους και ζητούν υψηλότερες ποσοστώσεις.

Άλλα μέλη, όπως οι αφρικανικές χώρες, έχουν δει μείωση της παραγωγικής τους ικανότητας αλλά αντιστέκονται σε περικοπές ποσοστώσεων. Η Αγκόλα αποχώρησε από την ομάδα το 2024 λόγω διαφωνίας σχετικά με τις ποσοστώσεις παραγωγής της.