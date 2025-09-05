Ο χρυσός σε ιστορικό υψηλό άνω των 3.600 δολαρίων μετά την έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ

Το ράλι του χρυσού έλαβε νέα ώθηση την Παρασκευή, με τις τιμές να ξεπερνούν το όριο των 3.600 δολαρίων ανά ουγγιά, καθώς τα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ ενίσχυσαν περαιτέρω τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed), στηρίζοντας το πολύτιμο μέταλλο.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 1,13% στα 3.647,50 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα είχε αγγίξει νέο ιστορικό υψηλό στα 3.600 δολαρίων. Το πολύτιμο μέταλλο βρίσκεται πλέον σε πορεία για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων μηνών. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Δεκεμβρίου για χρυσό στις ΗΠΑ ενισχύθηκαν κατά 1,3% στα 3.653,30 δολάρια.

Η τιμή του χρυσού έχει αυξηθεί κατά 37% από τις αρχές του έτους, έπειτα από άνοδο 27% το 2024. Στους παράγοντες που τροφοδοτούν την άνοδο συγκαταλέγονται η αδυναμία του δολαρίου, οι αγορές από κεντρικές τράπεζες, η χαλαρότερη νομισματική πολιτική και το γενικευμένο περιβάλλον γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι η αύξηση της απασχόλησης στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε απότομα τον Αύγουστο, ενώ η ανεργία ανήλθε στο 4,3%, επιβεβαιώνοντας την επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας. Οι επενδυτές αποδίδουν πλέον 90% πιθανότητα σε μείωση επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης και 10% πιθανότητα σε μείωση κατά 50 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο.

Αναλυτές επισημαίνουν επίσης την ανεξαρτησία της Fed ως κρίσιμο παράγοντα για την πορεία του χρυσού - θέμα που ήρθε στο προσκήνιο μετά την προσπάθεια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απομακρύνει τη διοικητή της Fed, Λίζα Κουκ, και τις επανειλημμένες πιέσεις του προς την τράπεζα για μειώσεις επιτοκίων.

Η Κίνα και η Ινδία παραμένουν οι μεγαλύτεροι καταναλωτές χρυσού. Ωστόσο, η φυσική ζήτηση στις δύο χώρες υποχώρησε αυτή την εβδομάδα λόγω των ιστορικά υψηλών τιμών.

Μεταξύ άλλων πολύτιμων μετάλλων, η τιμή spot του ασημιού αυξάνεται κατά 0,18% στα 41,49 δολάρια ανά ουγγιά, καταγράφοντας τρίτη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο. Η πλατίνα ενισχύεται κατά 0,71% στα 1.386,40 δολάρια, ενώ το παλλάδιο υποχωρεί κατά 1,16% στα 1.130 δολάρια.