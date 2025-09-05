Κυρ. Μητσοτάκης: Μιλάω για το μέλλον και ο Τσίπρας για το παρελθόν - Θα κριθώ στο τέλος της τετραετίας

Στην πολιτική, τις εκλογές και τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη φιλική και ανεπίσημη συνάντηση που είχε απόψε με δημοσιογράφους σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, λίγες ώρες πριν από την ομιλία του στη 89η ΔΕΘ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τα μέτρα που θα παρουσιάσει από το βήμα της ΔΕΘ, ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι όλα είναι ήδη προγραμματισμένα και ότι τα επόμενα βήματα έχουν καθοριστεί. «Μην ανησυχείτε, έχουμε και του χρόνου», τόνισε, υπογραμμίζοντας τη συνέχιση του κυβερνητικού έργου.

Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο συνέδριο του Economist, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η ΔΕΘ δεν είναι κατάλληλο πεδίο για προσωπικές αντιπαραθέσεις. «Δεν είναι αυτό το αντικείμενο της ΔΕΘ», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σχολιάζοντας την πρόβλεψη του πρώην πρωθυπουργού ότι «χώρα πηγαίνει στα βράχια» πρόσθεσε με νόημα: «Εγώ συμμετείχα σε εκδήλωση για την Τεχνητή Νοημοσύνη με τον CEO της Open AI, Σαμ Άλτμαν, οπότε μπορείτε να βγάλετε το συμπέρασμα ποιος είναι με το μέλλον και ποιος με το παρελθόν».

Συνεχίζοντας, σημείωσε: «Το 2019 και το 2023 δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα με τον Τσίπρα. Ίσως, του δίνετε υπερβολική σημασία». Παράλληλα, υποστήριξε ότι το κεντρώο κοινό δεν φαίνεται να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον κ. Τσίπρα, επισημαίνοντας ότι η αυριανή παρουσία στη ΔΕΘ αποτελεί μόνο ένα από τα πολλά βήματα για την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής.

Σε ερώτηση για τις εκλογές, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι αυτές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, προσθέτοντας: «Δεν μας απασχολεί να κερδίσουμε μία ή δύο μονάδες την επόμενη εβδομάδα. Το βραχυπρόθεσμο δεν έχει την ίδια σημασία όσο η τετραετία συνολικά. Θα κριθούμε από το αν υλοποιήσαμε όσα υποσχεθήκαμε το 2023».

Για τον Πάνο Καμμένο, ο πρωθυπουργός περιορίστηκε να σχολιάσει σύντομα: «Κάτι άκουσα…», χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Αναφορικά με τα σενάρια για 13ο μισθό, ο πρωθυπουργός απάντησε αινιγματικά: «Συ είπας…», διευκρινίζοντας ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή.

Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε επίσης τη χθεσινή αναμέτρηση της Εθνικής μπάσκετ με την Ισπανία: «Μας έβγαλαν την ψυχή, αλλά κέρδισαν», ενώ πρόσθεσε: «Έχουμε καλή ομάδα», αποφεύγοντας ωστόσο να προβλέψει αν η ομάδα θα φτάσει σε κατάκτηση μεταλλίου.

Τέλος, για τη Θεσσαλονίκη, σημείωσε ότι σήμερα η πόλη έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.