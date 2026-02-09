Ο χρυσός επεκτείνει τα κέρδη - Ράλι άνω του 5% για το ασήμι

Την ανοδική τους πορεία συνέχισαν τη Δευτέρα ο χρυσός και το ασήμι, με τον πρώτο να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, την ώρα που το δολάριο σημειώνει πτωτική πορεία. Παράλληλα, οι επενδυτές περίμεναν τα βασικά στοιχεία για την απασχόληση και τον πληθωρισμό που θα δημοσιευθούν αργότερα αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να εκτιμήσουν την πορεία των επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Η τιμή spot του χρυσού καταγράφει άνοδο 1,31% στα 5.026,04 δολάρια ανά ουγγιά. Τα futures καταγράφουν κέρδη της τάξης του 1,38% στα 5.048,74 δολάρια ανά ουγγιά.

Το δολάριο βρισκόταν στο χαμηλότερο επίπεδό του από τις 4 Φεβρουαρίου, καθιστώντας τα μέταλλα που τιμολογούνται σε δολάρια φθηνότερα για τους αγοραστές του εξωτερικού. Το γιεν ενισχύθηκε μετά τη νίκη της Ιαπωνίδας πρωθυπουργού Sanae Takaichi στις εκλογές της Κυριακής.

«Η αναζήτηση ευκαιριών ωθεί (επίσης) τον χρυσό ξανά πάνω από το επίπεδο των 5.000 δολαρίων», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής της KCM, Tim Waterer.

Οι επενδυτές αναμένουν τις μηνιαίες εκθέσεις για την απασχόληση και τους τιμές καταναλωτή αυτή την εβδομάδα και προβλέπουν τουλάχιστον δύο μειώσεις των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης το 2026, με την πρώτη να αναμένεται τον Ιούνιο. Ο χρυσός, που δεν αποφέρει απόδοση, τείνει να έχει καλή απόδοση σε περιβάλλοντα χαμηλών επιτοκίων.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι σημειώνει ράλι με κέρδη της τάξης του 5,40% στα 81,045 δολάρια ανά ουγγιά. Ο χαλκός παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος με οριακές απώλειες της τάξης του 0,01% στα 5,88 δολάρια ανά λίβρα. Κέρδη σημειώνει και ο λευκόχρυσος κατά 0,16% στα 2.102,7 δολάρια ανά ουγγιά, όπως και το παλλάδιο κατά 0,28% στα 1.746 δολάρια ανά ουγγιά.