Ο χρυσός έφτασε το «Έβερεστ» των 4.000 δολαρίων - Καινούργια ρεκόρ αναμένουν οι επενδυτές

Οι τιμές του χρυσού έφτασαν μια ακόμα «απάτητη κορυφή» την Τρίτη, με το πολύτιμο μέταλλο να ξεπερνά για πρώτη φορά στα χρονικά τα επίπεδα των 4.000 δολαρίων και με τις ενδείξεις να υποδηλώνουν πως τα ρεκόρ θα συνεχιστούν.

Λίγο μετά τις 16:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), τα futures του χρυσού -παράδοσης Δεκεβρίου- έφτασαν έως και 4.008 δολάρια ανά ουγγιά, προτού υποχωρήσουν στα 3.997 δολάρια στις 16:30 με άνοδο 0,54%.

Η spot τιμή του χρυσού ενισχυόταν 0,36% στα 3.974 δολάρια ανά ουγγιά.

Το θετικό κλίμα για τις τοποθετήσεις των επενδυτών στον χρυσό έρχεται εν μέσω της αβεβαιότητας που δημιουργεί για την αμερικανική οικονομία το «πάγωμα» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ. Τα νέα από την Ουάσινγκτον δείχνουν πως δεν πρέπει να αναμένεται άμεσα συμφωνία μεταξύ των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών για να τερματιστεί η οικονομική αβεβαιότητα, που παραδοσιακά «σπρώχνει» τους επενδυτές στην ασφαλή τοποθέτηση του χρυσού.

Ακόμα, λόγω του shutdown, βρίσκονται «στον αέρα» οι ανακοινώσεις για την πορεία της αμερικανικής αγοράς εργασίας κατά τον Σεπτέμβριο, που ήταν προγραμματισμένο να δημοσιευτούν στις 15:30 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας).

Επιπλέον, εφόσον η «παράλυση» συνεχιστεί μπορεί να επηρεαστούν και οι ανακοινώσεις για την πορεία του πληθωρισμού που είναι προγραμματισμένες για τις 15 Οκτωβρίου.

Τα εν λόγω μακροοικονομικά στοιχεία έχουν σημασία για τον καθορισμό της νομισματικής πολιτικής της Fed, με την αρμόδια επιτροπή της τράπεζας (FOMC) να συνεδριάζει στις 29 Οκτωβρίου επί των επιτοκίων της.

Υπενθυμίζεται πως ο χρυσός παραδοσιακά ωφελείται από το περιβάλλον χαμηλό επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Νωρίτερα την Τρίτη η Goldman Sachs αύξησε την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού τον Δεκέμβριο του 2026 από 4.300 δολάρια σε 4.900 δολάρια την ουγγιά τη Δευτέρα, επικαλούμενη τις ισχυρές εισροές σε αμοιβαία κεφάλαια (ETF) της Δύσης και τις αγορές των κεντρικών τραπεζών.