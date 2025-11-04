Νέο ρεκόρ για τις ΗΠΑ στις μηνιαίες πωλήσεις LNG - 10,1 εκατ. τόνοι τον Οκτώβριο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν η πρώτη χώρα που εξάγει 10 εκατομμύρια μετρικούς τόνους (mmt) υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε έναν μήνα, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της χρηματοοικονομικής εταιρείας LSEG.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι ΗΠΑ εξήγαγαν ρεκόρ 10,1 εκατ. τόνους LNG τον Οκτώβριο, έναντι αναθεωρημένου αριθμού 9,1 εκατ. τόνων τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Ήδη η μεγαλύτερη εξαγωγική δύναμη LNG στον κόσμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξήσει τις πωλήσεις τους με τέσσερις μήνες ρεκόρ μέσα στο 2025. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στην έναρξη λειτουργίας της μονάδας Plaquemines της Venture Global στη Λουιζιάνα και στην κλιμάκωση του έργου Corpus Christi Stage 3 της Cheniere, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Η εγκατάσταση Plaquemines, που βρίσκεται στη Λουιζιάνα, πούλησε 2,2 εκατ. τόνους LNG τον Οκτώβριο, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό των 1,6 εκατ. τόνων τον Σεπτέμβριο.

Η εξαγωγική εγκατάσταση Corpus Christi της Cheniere εξήγαγε 1,6 εκατ. τόνους, επίσης ρεκόρ για τη συγκεκριμένη μονάδα. Μαζί με το Sabine Pass, που εξήγαγε 2,6 εκατ. τόνους τον Οκτώβριο, η εταιρεία πούλησε συνολικά 4,2 εκατ. τόνους, δηλαδή το 42% όλων των αμερικανικών εξαγωγών LNG.

Όταν ολοκληρωθεί, το έργο Corpus Christi Stage 3 θα επιτρέψει στη Cheniere να εξάγει πάνω από 50 εκατ. μετρικούς τόνους ετησίως από το 2026, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Jack Fusco σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη με αναλυτές.

Η Venture Global και η Cheniere αντιπροσώπευαν το 72% των συνολικών εξαγωγών των ΗΠΑ τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Η Ευρώπη παραμένει ο μεγαλύτερος πελάτης

Η Ευρώπη παρέμεινε ο κύριος προορισμός για το αμερικανικό LNG, με 6,9 εκατ. τόνους, ή σχεδόν το 69% των συνολικών εξαγωγών, να κατευθύνονται προς την ήπειρο τον Οκτώβριο. Ο αριθμός αυτός συγκρίνεται με 6,22 εκατ. τόνους τον Σεπτέμβριο, καθώς η Ευρώπη συνέχισε να γεμίζει τα αποθέματά της ενόψει του χειμώνα, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων της LSEG.

Οι εξαγωγές LNG των ΗΠΑ προς την Ασία ανήλθαν σε 1,96 εκατ. τόνους τον Οκτώβριο, έναντι 1,63 εκατ. τόνων τον Σεπτέμβριο.

Οι εξαγωγές προς τη Λατινική Αμερική μειώθηκαν τον Οκτώβριο σε 0,57 εκατ. τόνους, από 0,63 εκατ. τόνους τον Σεπτέμβριο, καθώς η ήπειρος προετοιμάζεται να εισέλθει στους θερμότερους θερινούς μήνες.

Η Αίγυπτος αγόρασε πέντε φορτία συνολικού όγκου 0,43 εκατ. τόνων, έναντι 0,5 εκατ. τόνων τον Σεπτέμβριο.

Δύο φορτία κατευθύνθηκαν στη Σενεγάλη για συνολικά 0,1 εκατ. τόνους, ενώ δύο ακόμη ήταν «σε αναζήτηση αγοραστών» για άλλους 0,1 εκατ. τόνους, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Οι τιμές του φυσικού αερίου

Τον Οκτώβριο, το φυσικό αέριο διαπραγματεύθηκε στα 10,88 δολάρια ανά εκατ. βρετανικές θερμικές μονάδες (MMBtu) στο ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς TTF (Dutch Title Transfer Facility), έναντι 11,13 δολαρίων τον Σεπτέμβριο.

Στο ιαπωνοκορεατικό σημείο αναφοράς JKM (Japan Korea Marker), η μέση τιμή του Οκτωβρίου ήταν 11,11 δολάρια, έναντι 11,32 δολαρίων τον Σεπτέμβριο.

Οι τιμές TTF και JKM ήταν τόσο κοντά που δεν παρείχαν σημαντικό κίνητρο στους Αμερικανούς εξαγωγείς LNG να στραφούν από την ευρωπαϊκή στην πιο απομακρυσμένη ασιατική αγορά.