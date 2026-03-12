Μπιρόλ (IEA): Η απόφαση για τα στρατηγικά αποθέματα είχε σημαντικό αντίκτυπο στις αγορές

Η απόφαση του IEA να απελευθερώσει 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα παγκόσμια στρατηγικά αποθέματα έχει ήδη «έντονο αντίκτυπο» στις αγορές ενέργειας, οι οποίες βρίσκονται σε μια «εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο» μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε την Πέμπτη ο Εκτελεστικός Διευθυντής του, Φατίχ Μπιρόλ.

Η συντονισμένη κίνηση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας ενόψει του πολέμου στο Ιράν είχε ως στόχο τη σταθεροποίηση των αγορών πετρελαίου, δήλωσε ο Μπιρόλ σε συνέντευξη Τύπου στην Κωνσταντινούπολη, παρότι αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με τον καθημερινό ρυθμό απελευθέρωσης από τα αποθέματα.

Ο IEA, που αποτελείται από τις μεγάλες χώρες κατανάλωσης πετρελαίου, συνέστησε την Τετάρτη την απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα παγκόσμια στρατηγικά αποθέματα για να μετριάσει ένα από τα χειρότερα πετρελαϊκά σοκ από τη δεκαετία του 1970, τη μεγαλύτερη τέτοια παρέμβαση στην ιστορία.

«Βλέπουμε ήδη έναν ισχυρό αντίκτυπο από αυτήν την κίνηση», δήλωσε ο Μπιρόλ, χαρακτηρίζοντας την απόφαση του IEA «μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη».

«Οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας διανύουν μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου», είπε, προσθέτοντας ότι η απόφαση ελήφθη ως απάντηση σε αυτό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η απόφαση του IEA θα μειώσει «ουσιαστικά» τις τιμές του πετρελαίου εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, ενώ η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι το πετρέλαιο μπορεί να φτάσει τα 200 δολάρια το βαρέλι μετά την επίθεση σε δεξαμενόπλοια σε ιρακινά ύδατα και άλλα πλοία κοντά στα Στενά του Ορμούζ.