Μικρή άνοδος για τον χρυσό, κοντά στα 4.000 δολαρία - Μεγάλη η νευρικότητα στις αγορές

Μικρά κέρδη εμφανίζει για την Πέμπτη ο χρυσός, ωφελούμενος από τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ και καθώς οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο «φούσκας» στις μεγάλες τεχνολογικές μετοχές ωθούν τους επενδυτές στο «ασφαλές» επενδυτικό καταφύγιο του μετάλλου.

Μετά από τις 08:00 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- κέρδιζαν 0,09% στα 3.996 δολάρια ανά ουγγιά.

Η spot τιμή του χρυσού ενισχυόταν 0,23% στα 3.988 δολάρια ανά ουγγιά.

Υπενθυμίζεται πως από την αρχή της τρέχουσας εβδομάδας στις διεθνείς μετοχές έχει επικρατήσει αρνητικό κλίμα καθώς έχουν ενταθεί για φόβοι για υπερβολικές αποτιμήσεις των εταιρειών που σχετίζονται με τον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παράλληλα, το «πάγωμα» της (shutdown) ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ παραμένει σε ισχύ, χωρίς να διαφαίνεται άμεσα ένας «φως στο τούνελ» του πολιτικού αδιεξόδου μεταξύ των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών στην Ουάσινγκτον. Αυτό διατηρεί τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν στην πορεία της αμερικανικής οικονομίας, ενισχύοντας τη διάθεση των επενδυτών για «άμυνα» στις τοποθετήσεις τους, από την οποία ωφελείται ο χρυσός.

Υπενθυμίζεται πως η τρέχουσα «παράλυση» στις ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη στα χρονικά, ξεπερνώντας ακόμα και αυτή της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Ακόμα, το shutdown στις ΗΠΑ έχει ενισχύσει το «θολό» τοπίο για τις επόμενες κινήσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) στη νομισματική της πολιτικής.

Οι αγορές δίνουν 61% πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group. Προ ημερών οι αντίστοιχες πιθανότητες ήταν στο 70%, ενδεικτικό της μεταβλητότητας που επικρατεί στις απόψεις των επενδυτών για τη νομισματική πολιτική στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Το investing.com σημείωσε επιπλέον το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα ακροάσεις σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών που επιβλήθηκαν από τον Τραμπ. Η υπόθεση θα μπορούσε να έχει ευρείες επιπτώσεις στην εμπορική πολιτική, και οι αγορές παρακολουθούν τις πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον πληθωρισμό και τις αλυσίδες εφοδιασμού.

«Παραμένουμε θετικοί ως προς τις προοπτικές του χρυσού, παρά την πρόσφατη πτώση των τιμών, με βασικά στοιχεία στήριξης, όπως η ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες και τα ασφαλή καταφύγια, να παραμένουν σε ισχύ», ανέφεραν οι αναλυτές της ING.

«Αν και οι εμπορικές εντάσεις έχουν πρόσφατα μειωθεί, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική γεωπολιτική αβεβαιότητα, η οποία οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία», πρόσθεσαν.