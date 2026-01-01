Μια ουγγιά ασήμι αξίζει περισσότερο από ένα βαρέλι πετρελαίου - Τι θα γίνει με τα πολύτιμα μέταλλα το 2026

Τα πολύτιμα μέταλλα ξεχώρισαν στην αγορά εμπορευμάτων με εντυπωσιακές αποδόσεις το 2025. Όλα τους έλαμψαν φέτος αλλά το ασήμι έκλεψε την παράσταση, σημειώνοντας υπεραπόδοση σε σχέση με τους κύριους χρηματιστηριακούς δείκτες και τις ισοτιμίες.

Η τιμή του ασημιού και της πλατίνας υπερδιπλασιάστηκε φέτος ενώ η κούρσα του χρυσού σε νέα ιστορική κορυφή ήταν η καλύτερη επίδοση του τα τελευταία 40 χρόνια.

Το ασήμι σημείωσε άνοδο 161% φέτος, καταρρίπτοντας το επίπεδο των $80 η ουγγιά για πρώτη φορά, με τον χρυσό να σκαρφαλώνει 66%.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα πολύτιμα μέταλλα έχουν περιθώριο για περαιτέρω κέρδη τη νέα χρονιά καθώς αναμένονται μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, ενώ και η ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες, τους καταναλωτές και τη βιομηχανία προβλέπεται δυνατή.

Στα $76,48 σήμερα μια ουγγιά ασημιού αξίζει περισσότερο από ένα βαρέλι αργού πετρελαίου στην αγορά των futures. Το συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έκλεισαν την Παρασκευή στα $56,74 το βαρέλι.

Αν εξαιρεθούν δύο βραχύβια διαστήματα στο χάος της πανδημίας Covid, αυτό είχε να συμβεί από τότε που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των futures αργού πετρελαίου West Texas International (WTI) το 1983.

Από τη μία η ζήτηση από τους επενδυτές και τη βιομηχανία δεν λέει να κοπάσει, ενώ ένα πλεόνασμα πετρελαίου έχει κατακλύσει τις αγορές ενέργειας, συμπιέζοντας τις τιμές.

Το ασήμι έχει ζήτηση από κοσμηματοπώλες, κατασκευαστές ιατρικών συσκευών, παραγωγούς ηλεκτρικών οχημάτων, κατασκευαστές κέντρων δεδομένων και ιδίως από εργοστάσια φωτοβολταϊκών πάνελ. Σύμφωνα με τη Citigroup, η ηλιακή βιομηχανία απορροφά γύρω στο 30% της ετήσιας παραγωγής από εξόρυξη και ανακύκλωση.

Το αποτέλεσμα είναι οι βιομηχανικοί αγοραστές του αντιμικροβιακού και ιδιαίτερα αγώγιμου μετάλλου να ανταγωνίζονται επενδυτές από όλο τον κόσμο, πολλοί από τους οποίους θα αγόραζαν χρυσό αλλά τώρα στρέφονται σε φθηνότερη εναλλακτική.

Μερικοί ανησυχούν ότι η ξέφρενη άνοδος του ασημιού μπορεί να είναι κερδοσκοπική φούσκα. Μια ουγγιά ασημιού κοστίζει γύρω στα $76 και ένα βαρέλι αργού πετρελαίου γύρω στα $58. Το πετρέλαιο έχει πέσει γύρω στο 20% φέτος ενώ το ασήμι υπερδιπλασιάστηκε.

Σήμερα ο λόγος πετρελαίου προς ασήμι βρίσκεται μόλις στο 0,8. Με άλλα λόγια χρειάζεται 0,8 της ουγγιάς για να αγοράσει κανείς ένα βαρέλι αργού. Είναι μια σχέση που δεν τη λες νορμάλ.

Η μόνη φορά που μια ουγγιά ασημιού άξιζε όσο ένα βαρέλι πετρελαίου ήταν τον Ιανουάριο του 1980, τότε που οι αδελφοί Hunt στις ΗΠΑ είχαν μονοπωλήσει την αγορά του μετάλλου, εκτοξεύοντας τις τιμές στο τότε ιστορικό υψηλό των $50 η ουγγιά.

Από το 1975, ο μέσος λόγος πετρελαίου-ασημιού είναι 3,8. Συνεπώς, μια νορμάλ τιμή για το ασήμι με το πετρέλαιο να κοστίζει $58 το βαρέλι θα ήταν γύρω στα $15 η ουγγιά.

Το αντεπιχείρημα θα μπορούσε να είναι ότι για να θεωρηθεί δίκαιη η σημερινή τιμή του ασημιού, το κόστος του πετρελαίου θα έπρεπε να αυξηθεί στις 3,8 φορές την τιμή του ασημιού, ή σχεδόν στα $290 το βαρέλι.

Σε κάθε περίπτωση, κάτι πρέπει να υποχωρήσει.

Πάντως, ειδικοί του χώρου επισημαίνουν ότι το εκρηκτικό ράλι του ασημιού μπορεί να είναι ασυνήθιστο ιστορικά δεδομένου ότι οι τιμές πετρελαίου είναι πεσμένες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η κούρσα δεν μπορεί να έχει συνέχεια.

Το ασήμι ευνοείται από την αβεβαιότητα στο παγκόσμιο νομισματικό σύστημα και τις προσδοκίες για χαμηλότερα πραγματικά επιτόκια. Πρόκειται για έναν παράγοντα που έχει επίσης συμβάλλει στην άνοδο της τιμής του χρυσού σε ιστορικά υψηλά.