Μέταλλα: Ανοδικές τάσεις μετά τις έντονες διακυμάνσεις της περασμένης εβδομάδας

Ανοδικά κινούνται οι τιμές σε χρυσό και ασήμι τη Δευτέρα καθώς η προσοχή παραμένει στραμμένη σε μια πιθανή κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν.

Στη spot αγορά ο χρυσός κινείται ανοδικά (+0,84%) στα 4.533,20 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures καταγράφουν επίσης άνοδο 0,8% στα 4.527 δολάρια.

Η τιμή του χρυσού είχε υποχωρήσει έως και 4.000 δολάρια/ουγγιά την περασμένη εβδομάδα, πριν ανακάμψει κοντά στα 4.500 δολάρια/ουγγιά μέχρι την Παρασκευή

Το ασήμι στα futures σημειώνει άνοδο 1,2% στα 70,64 δολάρια ενώ στη spot αγορά κερδίζει επίσης 1,2% στα 70,66 δολάρια ανά ουγγιά.

OCBC: Η ανάκαμψη του χρυσού φαίνεται τεχνική, οι μακροοικονομικές αντιξοότητες παραμένουν

Οι αναλυτές της OCBC δήλωσαν ότι η ανάκαμψη του χρυσού από τα χαμηλά της περασμένης εβδομάδας φαίνεται να είναι σε μεγάλο βαθμό τεχνική, ειδικά καθώς οι τιμές μειώθηκαν έως και 20% από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν.

Σημείωσαν ότι η πτωτική δυναμική φαίνεται να δείχνει κάποια σημάδια χαλάρωσης, με τον δείκτη σχετικής ισχύος του χρυσού να ανακάμπτει από το υπερπουλημένο έδαφος.

Προειδοποίησαν όμως ότι είναι αβέβαιο εάν η ανάκαμψη του χρυσού θα μπορούσε να διατηρηθεί, με τα βασικά επίπεδα αντίστασης για τον spot χρυσό να παρατηρούνται στα 4.624 δολάρια/ουγγιά, 4.670 δολάρια/ουγγιά και 4.850 δολάρια/ουγγιά.

«Μια πιο διαρκής ανάκαμψη πιθανότατα θα απαιτούσε την ανάκτηση των τιμών και τη διατήρησή τους πάνω από αυτά τα επίπεδα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο χρυσός μπορεί να συνεχίσει να διαπραγματεύεται σε πιο ήπια βάση», δήλωσαν οι αναλυτές της OCBC.