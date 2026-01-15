Μέταλλα: Σε ύφεση οι τιμές σε χρυσό και ασήμι μετά τα ρεκόρ της Τετάρτης

Ημέρα ρευστοποιήσεων είναι σήμερα για τα μέταλλα μετά τα χτεσινά υψηλά, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τα ασφαλή περιουσιακά στοιχεία με φόντο τις ήπιες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τον Τζερόμ Πάουελ και τις εξελίξεις στο Ιράν.

Στη spot αγορά ο χρυσός υποχωρεί 0,53% στα 4,604.08 δολάρια/ουγγιά ενώ τα futures επίσης καταγράφουν μείωση 0,5% στα 4.611,30 δολάρια ανά ουγγιά. Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη ο χρυσός έφτασε σε ιστορικό υψηλό στα 4.642,72 δολάρια.

«Σήμερα, βλέπουμε ότι ο χρυσός έχει υποχωρήσει ελαφρώς μετά τη δήλωση του (Τραμπ) ότι ίσως δεν θα παρέμβουμε στο Ιράν, αποτρέποντας τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια, αλλά η ευρύτερη εικόνα (της ανόδου του μετάλλου) δεν αλλάζει», δήλωσε ο Ilya Spivak, επικεφαλής της παγκόσμιας μακροοικονομικής ανάλυσης της Tastylive.

Με την ηγεσία του Ιράν να προσπαθεί να καταστείλει τις χειρότερες εσωτερικές αναταραχές από την επανάσταση του 1979, η Τεχεράνη απείλησε τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τις επαναλαμβανόμενες απειλές του Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση.

Στον Λευκό Οίκο, ωστόσο, ο Τραμπ υπονόησε ότι υιοθετεί μια στάση αναμονής απέναντι στην κρίση.

Στο μεταξύ, ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν έχει σχέδια να απολύσει τον πρόεδρο της Fed Τζερόμ Πάουελ, παρά την ποινική έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά πρόσθεσε ότι είναι «πολύ νωρίς» για να πει τι θα κάνει τελικά.

Η τιμή του αργύρου υποχωρεί κατά 2,8% στα 88,84 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το ιστορικό υψηλό στα 93,57 δολάρια νωρίτερα στη συνεδρίαση.

Η τιμή της πλατίνας υποχωρεί κατά 3,6% στα 2.301 δολάρια ανά ουγγιά, το υψηλότερο επίπεδο της εβδομάδας, αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 2.478,50 δολαρίων στις 29 Δεκεμβρίου.

Το παλλάδιο χάνει 1,7% στα 1.776 δολάρια ανά ουγγιά και κυμαίνεται κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο της εβδομάδας.