Μέταλλα: Σε φάση ανάκαμψης χρυσός και ασήμι μετά τη διόρθωση της Δευτέρας

Συνεχίζεται η μεταβλητότητα στα μέταλλα, καθώς μετά τη μεγάλη πτώση τη Δευτέρα, σήμερα οι τιμές σε χρυσό και ασήμι επανακάμπτουν, με τους επενδυτές να περιμένουν νέα ρεκόρ μέσα στο 2026.

Ο χρυσός καταγράφει άνοδο την Τρίτη, ανακάμπτοντας από την απότομη πτώση της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι περιορισμένες συναλλαγές στο τέλος του έτους επιδεινώνουν τη μεταβλητότητα.

Στη spot αγορά ο χρυσός καταγράφει άνοδο 1% στα 4.371 δολάρια ανά ουγγιά μετά από το ρεκόρ των 4.549,71 δολαρίων που σημείωσε την Παρασκευή. Τη Δευτέρα, έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 17 Δεκεμβρίου, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία πτώση από τις 21 Οκτωβρίου.

Τα futures του χρυσού σημειώνιυν άνοδο 1% στα 4.387 δολάρια/ουγγιά.

Οι δείκτες σχετικής ισχύος (RSI) τόσο για το χρυσό όσο και για το ασήμι υποχώρησαν από το επίπεδο «υπεραγοράς» τη Δευτέρα, ενώ ο χρυσός έχει σημειώσει εξαιρετική πορεία το 2025, σημειώνοντας άνοδο 66% μέχρι στιγμής.

Οι μειώσεις των επιτοκίων και οι προσδοκίες για περαιτέρω χαλάρωση της πολιτικής των ΗΠΑ, οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, η ισχυρή ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες και η αύξηση των συμμετοχών σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια έχουν τροφοδοτήσει την άνοδο του χρυσού φέτος.

Το ασήμι σημειώνει άνοδο 5% στα 74,8 δολάρια ανά ουγγιά στη spot αγορά, μετά από το ιστορικό υψηλό των 83,62 δολαρίων που κατέγραψε στην προηγούμενη συνεδρίαση. Το ασήμι σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τις 11 Αυγούστου 2020, τη Δευτέρα.

Το μέταλλο έχει σημειώσει άνοδο 154% από την αρχή του έτους, ξεπερνώντας κατά πολύ το χρυσό, ωθούμενο από την ένταξή του στον κατάλογο των κρίσιμων ορυκτών των ΗΠΑ, τους περιορισμούς στην προσφορά και τα χαμηλά αποθέματα εν μέσω αυξανόμενης βιομηχανικής και επενδυτικής ζήτησης.

«Αναμένω ότι η μακροπρόθεσμη άνοδος θα συνεχιστεί τόσο για το χρυσό όσο και για το ασήμι, με στόχους τιμών για τους επόμενους έξι μήνες στα 5.010 δολάρια/ουγγιά για το χρυσό και 90,90 δολάρια για το ασήμι», δήλωσε ανώτερος αναλυτής αγοράς στην OANDA.

Η τιμή της πλατίνας στη spot αγορά σημειώνει άνοδο κατά 3,1% στα 2.174,91 δολάρια ανά ουγγιά. Τη Δευτέρα, κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση στην ιστορία της, έπειτα από το υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών στα 2.478,50 δολάρια.

Το παλλάδιο υποχωρεί 0,2% στα 1.614,0 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από πτώση της αξίας του κατά 16% τη Δευτέρα.