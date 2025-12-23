Μέταλλα: Νέο ρεκόρ για χρυσό και ασήμι εν μέσω των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ-Βενεζουέλας

Σε νέο ιστορικό υψηλό έφτασε την Τρίτη η τιμή του χρυσού, «αγγίζοντας» τα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά όσον αφορά την τιμή spot και ξεπερνώντας το συγκεκριμένο όριο στα futures, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν μαζικά προς το μέταλλο λόγω των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας, ενώ και η τιμή του αργύρου σημείωσε άνοδο σε νέα υψηλά επίπεδα.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού κερδίζει 0,93% στα 4.510,85 δολάρια ανά ουγγιά. Ενδοσυνεδριακά η τιμή spot έφτασε τα 4.530,3 δολάρια ανά ουγγιά. Στα futures ο χρυσός σημειώνει άνοδο 0,92% στα 4.510,45 δολάρια ανά ουγγιά. Ενδοσυνεδριακά, η τιμή του έφτασε τα 4.530,3 δολάρια ανά ουγγιά.

«Οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας διατηρούν το χρυσό στο ραντάρ των επενδυτών ως μέσο αντιστάθμισης της αβεβαιότητας», δήλωσε ο Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade, προσθέτοντας ότι ο χρυσός σημείωσε άνοδο αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αλλαγής θέσης, με τα επιτόκια των ΗΠΑ να προβλέπεται ότι θα μειωθούν περαιτέρω.

Ο Waterer δήλωσε ότι οι αγοραστές συνέχισαν να θεωρούν τα πολύτιμα μέταλλα ως έναν αποτελεσματικό τρόπο διαφοροποίησης των χαρτοφυλακίων και διατήρησης της αξίας, προσθέτοντας ότι «δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει ακόμα στο υψηλότερο σημείο για το χρυσό ή το ασήμι».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα «αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα.

Περαιτέρω στήριξη για το χρυσό προήλθε από αναφορές ότι ο Τραμπ ενδέχεται να ορίσει νέο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ έως τις αρχές Ιανουαρίου, με τις αγορές να τιμολογούν δύο μειώσεις επιτοκίων για το επόμενο έτος εν μέσω προσδοκιών για μια πιο επιεική πολιτική στάση.

Ο χρυσός, ένα κλασικό καταφύγιο σε περιόδους γεωπολιτικής και οικονομικής αναταραχής, έχει σημειώσει άνοδο άνω του 70% φέτος, επωφελούμενος από έναν ισχυρό συνδυασμό γεωπολιτικών κινδύνων, προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων, αγορών από τις κεντρικές τράπεζες, αποδολαριοποίησης και ανανεωμένων εισροών σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια.

Νέο ρεκόρ σημείωσε και το ασήμι με τη spot τιμή του να σημειώνει άνοδο 0,51% στα 69,41 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ ενδοσυνεδριακά έσπασε το «φράγμα» των 70 δολαρίων, φτάνοντας στα 70,0055 δολάρια ανά ουγγιά. Τα κέρδη του ασημιού από την αρχή του έτους ξεπερνούν το 141%.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, ο χαλκός παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος με οριακές απώλειες της τάξης του 0,03% στα 5,50 δολάρια ανά λίβρα. Ο λευκόχρυσος σημειώνει «ράλι» με κέρδη της τάξης του 5,31% στα 2.200,4 δολάρια ανά ουγγιά. Σημαντικά κέρδη σημειώνει και το παλλάδιο κατά 3,47% στα 1.894,5 δολάρια ανά ουγγιά.