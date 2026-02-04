Μέταλλα: Νέο ράλι σε χρυσό και ασήμι εν μέσω ανησυχιών για το Ιράν

Η αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδήγησε τους επενδυτές στα ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, με τα πολύτιμα μέταλλα να καταγράφουν σημαντικά κέρδη και σήμερα μετά το ρεκόρ της Τρίτης.

Στη spot αγορά ο χρυσός καταγράφει άνοδο 3% μετά από άνοδο 5,9% την Τρίτη, τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Νοέμβριο του 2008. Υπενθυμίζεται πως ο χρυσός έφτασε σε ιστορικό υψηλό στα 5.594,82 δολάρια την περασμένη Πέμπτη.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού σημειώνουν άνοδο επίσης 3% στα 5.082 δολάρια ανά ουγγιά.

«Ο χρυσός ανέκαμψε στο βασικό επίπεδο των 5.000 δολαρίων, ... (καθώς) οι γεωπολιτικές εντάσεις ενίσχυσαν την ελκυστικότητα του μετάλλου ως ασφαλούς καταφυγίου, μετά την κατάρριψη ενός ιρανικού drone από τις αμερικανικές δυνάμεις», δήλωσε ανώτερος αναλυτής έρευνας στην IndusInd Securities.

Ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε την Τρίτη ένα ιρανικό drone που «επιθετικά» πλησίασε το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού, σε ένα περιστατικό που αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Reuters.

Οι συνομιλίες για τα πυρηνικά μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν αναμένεται να πραγματοποιηθούν στην Ομάν την Παρασκευή, δήλωσε την Τρίτη ο δημοσιογράφος του Axios Barak Ravid, επικαλούμενος αραβική πηγή.

Στα 5.600 ο χρυσός

«Στο άμεσο μέλλον, οι τιμές (του χρυσού) ενδέχεται να αγγίξουν τα 5.100 δολάρια... και αναμένουμε τα ίδια επίπεδα των 5.600 δολαρίων μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου ή το τέλος Απριλίου, ενώ οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνονται και μετά, με τον στόχο μας για το τέλος του έτους να είναι τα 6.000 δολάρια/ουγγιά», πρόσθεσε αναλυτής της αγοράς.

Η τρέχουσα τάση αναμένεται να είναι απότομη, πιθανώς να ανέλθει στο εύρος των 4.950 έως 5.198 δολαρίων, δήλωσε την Τρίτη έτερος αναλυτής.

Στη spot αγορά η τιμή του αργύρου καταγράφει άνοδο 4% στα 87,23 δολάρια ανά ουγγιά. Την Πέμπτη έφτασε στο ρεκόρ των 121,64 δολαρίων.

Η τιμή της πλατίνας σημειώνει άνοδο 2,9% στα 2.273,70 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 2.918,80 δολαρίων στις 26 Ιανουαρίου, ενώ το παλλάδιο σημειώνει άνοδο 3% στα 1.784,67 δολάρια.