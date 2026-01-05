Μέταλλα: Νέο άλμα στις τιμές μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Οι τιμές του χρυσού αλλά και τα άλλα πολύτιμα μέταλλα σημειώνουν άνοδο τη Δευτέρα μετά την σύλληψη του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες το Σαββατοκύριακο, η οποία οδήγησε σε κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων και αύξηση της ζήτησης για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα futures του χρυσού καταγράφουν άνοδο 2,23% και η τιμή διαμορφώνεται στα 4.426,50 δολάρια ενώ στη spot αγορά καταγράφει άνοδο 2,14% στα 4.424,94 δολάρια ανά ουγγιά.

«Τα γεγονότα στη Βενεζουέλα έχουν αναζωπυρώσει τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια, με το χρυσό και το ασήμι να βρίσκονται μεταξύ των ωφελούμενων, καθώς οι επενδυτές επιδιώκουν να προστατευθούν από γεωπολιτικούς κινδύνους», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις, σε συνδυασμό με τις μειώσεις των επιτοκίων, τις ισχυρές αγορές της κεντρικής τράπεζας και τις εισροές σε χρηματιστηριακά αμοιβαία κεφάλαια, συνέβαλαν στην αύξηση της τιμής του χρυσού κατά 64% πέρυσι, τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από το 1979.

Στις 26 Δεκεμβρίου 2025, η τιμή του χρυσού έφτασε στο ρεκόρ των 4.549,71 δολαρίων.

Το ασήμι στη spot αγορά καταγράφει άνοδο 3,63% στα 75,45 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από το ιστορικό υψηλό των 83,62 δολαρίων που σημείωσε στις 29 Δεκεμβρίου. Το μέταλλο έκλεισε το καλύτερο έτος στην ιστορία του με άνοδο 147%.

Το ασήμι ωθήθηκε σε νέα υψηλά επίπεδα από τον χαρακτηρισμό του ως κρίσιμου ορυκτού για τις ΗΠΑ πέρυσι και από τους περιορισμούς στην προσφορά ενόψει της αυξανόμενης βιομηχανικής και επενδυτικής ζήτησης.

Η τιμή της πλατίνας σημειώνει κι αυτή άνοδο 2,2% στα 2.189,88 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών στα 2.478,50 δολάρια την περασμένη Δευτέρα. Κέρδισε περισσότερο από 5% στις πρώτες ώρες της Ασίας, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο της εβδομάδας.

Το παλλάδιο καταγράφει άνοδο 2,1% στα 1.671,95 δολάρια ανά ουγγιά.