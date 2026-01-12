Μέταλλα: Νέα ρεκόρ όλων των εποχών - Έφτασε τα 4.600 δολάρια ο χρυσός

Ο χρυσός έσπασε και το φράγμα των 4.600 δολαρίων τη Δευτέρα ενώ το ασήμι άγγιξε τα 84 δολάρια, με τους επενδυτές να στρέφονται στα ασφαλή περιουσιακά στοιχεία με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και της ποινικής έρευνας εναντίον του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ.

Το πρωί της Δευτέρας τα futures του χρυσού καταγράφουν άνοδο 1,8% στα 4.583,40 δολάρια ανά ουγγιά ενώ στη spot αγορά ο χρυσός κινείται ανοδικά 1,46% στα 4.575,81 δολάρια.

Στο μεταξύ, ο Πάουελ δήλωσε την Κυριακή ότι η κυβέρνηση Τραμπ τον απείλησε με ποινική δίωξη για την κατάθεσή του στο Κογκρέσο, μια ενέργεια που χαρακτήρισε «πρόσχημα» με στόχο να ασκηθεί περαιτέρω πίεση στη Fed για να μειώσει τα επιτόκια, οδηγώντας σε πτώση το δολάριο.

Οι επενδυτές αναμένουν τουλάχιστον δύο μειώσεις των επιτοκίων της Fed φέτος.

«Αναμένω ότι η ζήτηση των κεντρικών τραπεζών για χρυσό και ασήμι θα συνεχίσει να αυξάνεται φέτος, καθώς τα πολύτιμα μέταλλα θεωρούνται ως μια εναλλακτική λύση χαμηλότερου κινδύνου σε σχέση με το δολάριο», δήλωσε αναλυτής.

Στη spot αγορά το ασήμι ξεπέρασε και τα 84 δολάρια καταγράφοντας άνοδο 4,53% και κινείται στα 84,39 δολάρια ανά ουγγιά σημειώνοντας νέο ρεκόρ.

Η τιμή της πλατίνας σημειώνει άνοδο 3,4% στα 2.349,59 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 2.478,50 δολαρίων στις 29 Δεκεμβρίου.

Το παλλάδιο σημειώνει άνοδο 3,4% στα 1.877,96 δολάρια ανά ουγγιά.