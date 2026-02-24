Μέταλλα: Ήπιες απώλειες για τον χρυσό, συνεχίζεται το ράλι στο ασήμι

Μετά τα κέρδη άνω του 2% τη Δευτέρα, ο χρυσός πιεζόμενος και από το δολάριο σημειώνει ελαφρά κάμψη, ενώ το ασήμι κινείται ανοδικά άνω του 2%.

Ο χρυσός στη spot αγορά κατά 1% στα 5.170 δολάρια ανά ουγγιά, διακόπτοντας ένα σερί τεσσάρων νικηφόρων συνεδριάσεων και υποχωρώντας από ένα υψηλό 20ημέρου και πλέον.

Τα futures του χρυσού υποχωρούν 0,54% στα 5.196 δολάρια.

«Προφανώς, είχαμε ένα σημαντικό ράλι (στον χρυσό) χθες. Έχουμε μια μικρή αναδιάρθρωση εδώ και νομίζω ότι είναι αξιοσημείωτο ότι δεν βλέπουμε τον πανικό που είδαμε στη Wall Street να επεκτείνεται στην ασιατική αγορά», δήλωσε ο επικεφαλής παγκόσμιων μακροοικονομικών στην Tastylive.

Στο μεταξύ, ο διοικητής της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ δήλωσε ότι είναι ανοιχτός στο να αφήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στη συνεδρίαση του Μαρτίου, εάν τα επερχόμενα στοιχεία για την απασχόληση του Φεβρουαρίου υποδείξουν ότι η αγορά εργασίας έχει «στραφεί σε μια πιο σταθερή βάση» μετά από ένα αδύναμο 2025.

Οι αγορές αναμένουν επί του παρόντος τρεις μειώσεις επιτοκίων 25 μονάδων βάσης φέτος, σύμφωνα με το FedWatch Tool της CME. FEDWATCH.

To ασήμι στη spot αγορά παραμένει αμετάβλητο στα 88,20 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το υψηλό 15θημέρου τη Δευτέρα, ενώ τα futures σημειώνουν άνοδο 1,82% στα 88,07 δολάρια

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, η τιμή της πλατίνας στη spot αγορά σημειώνει πτώση 0,8% στα 2.149 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο κερδίζει 0,1% στα 1.799 δολάρια.