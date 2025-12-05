Μέταλλα: Ήπια άνοδος για τον χρυσό, νέα εκτίναξη για το ασήμι

Οι υψηλές αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αντιστάθμισαν το χαμηλό δολάριο με αποτέλεσμα οι τιμές του χρυσού να μην σημειώσουν αξιόλογες μεταβολές, σε αντίθεση με το ασήμι.

Παράλληλα, οι επενδυτές αναμένουν τα βασικά στοιχεία για τον πληθωρισμό, αναζητώντας ενδείξεις για την πολιτική της Fed ενόψει της συνεδρίασής της την επόμενη εβδομάδα.

Στη spot αγορά η τιμή του χρυσού κινείται ανοδικά 0,3% στα 4.227,20 δολάρια ανά ουγγιά, αν και σε εβδομαδιαίο πλαίσιο πάει για υποχώρηση 0,3%. Στα fututes, ο χρυσός καταγράφει άνοδο 0,3% στα 4.256,40 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου κυμάνθηκαν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο εβδομάδων, ενώ το δολάριο παρέμεινε κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε εβδομάδων.

Η πλειοψηφία των περισσότερων από 100 οικονομολόγων που ρωτήθηκαν από το Reuters προβλέπουν ότι η Fed θα μειώσει το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίασή της στις 9-10 Δεκεμβρίου.

Το ασήμι εκτινάχθηκε στη spot αγορά 2,46% στα 58,46 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures κινούνται ανοδικά 2,55% στα 58,95 δολάρια. Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 58,98 δολαρίων.

Η πλατίνα στη spot αγορά παραμένει αμετάβλητη στα 1.657,04 δολάρια και είναι επίσης σε πορεία για εβδομαδιαία απώλεια, ενώ το παλλάδιο είναι επίσης αμετάβλητο στα 1.470 δολάρια.