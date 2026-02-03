Μέταλλα: Εκτόξευση για χρυσό και ασήμι μετά τις ισχυρές απώλειες

Έπειτα από δυο συνεδριάσεις όπου τα μέταλλα σημείωσαν μεγάλη «βουτιά», σήμερα καταγράφουν ράλι ανόδου, με τον χρυσό να είναι στο +4,75% και το ασήμι στο +9,54%.

Στη spot αγορά ο χρυσός καταγράφει άνοδο γύρω στο 5% (4,75%) στα 4.859,45 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures σημειώνουν άνοδο 4,34% στα 4.851,50 δολάρια/ουγγιά. Το ασήμι στη spot αγορά κινείται ανοδικά περίπου στο 10% (9,43%) και η τιμή του διαμορφώνεται στα 84,45 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι τιμές του χρυσού έπεσαν στα 4.400 δολάρια ανά ουγγιά τη Δευτέρα, χάνοντας σχεδόν 1.200 δολάρια ανά ουγγιά από το ιστορικό υψηλό που σημείωσαν την περασμένη εβδομάδα.

Τα μέταλλα υπέστησαν σημαντικές απώλειες κερδών μετά την υποψηφιότητα του πρώην διοικητή της Fed, Κέβιν Γουόρς, ως επόμενου προέδρου της κεντρικής τράπεζας από τον πρόεδρο Τραμπ.

Ενώ η υποψηφιότητα αυτή εξάλειψε ένα σημαντικό σημείο αβεβαιότητας για τις αγορές, μειώνοντας τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια, ο Γουόρς θεωρείται επίσης λιγότερο επιεικής από ό,τι ανέμεναν οι αγορές.

Ωστόσο, τα σημάδια ανάκαμψης του χρυσού φάνηκαν να είναι σε εξέλιξη αργά τη Δευτέρα, με την τιμή του χρυσού στη spot αγορά να κλείνει αρκετά πάνω από τα χαμηλά της ημέρας.

Πέρα από τη νομισματική πολιτική, η σταθεροποίηση των γεωπολιτικών εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν επίσης αποδυνάμωσε τη ζήτηση για το χρυσό ως ασφαλές καταφύγιο αυτή την εβδομάδα.

Αυξάνεται κατακόρυφα η ζήτηση για το ασήμι

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο προέβλεπε ότι η παγκόσμια ζήτηση για ασήμι θα αυξηθεί κατακόρυφα αυτή τη δεκαετία, κυρίως λόγω της ανάπτυξης της ηλιακής φωτοβολταϊκής ενέργειας και της μετάβασης σε τεχνολογίες κυψελών που απαιτούν μεγαλύτερη χρήση ασημιού. Η συνολική ζήτηση προβλέπεται να φτάσει τις 48.000 έως 54.000 τόνους ετησίως έως το 2030, ενώ η προσφορά αναμένεται να αυξηθεί μόνο σε περίπου 34.000 τόνους, πράγμα που σημαίνει ότι θα καλυφθεί μόνο το 62%-70% της ζήτησης.

Μόνο ο τομέας της ηλιακής ενέργειας εκτιμάται ότι καταναλώνει 10.000-14.000 τόνους ετησίως, ή έως και το 41% της παγκόσμιας προσφοράς.

«Αυτή η ζήτηση δεν έχει εξαφανιστεί. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ότι ο άργυρος προπορεύεται, κάτι που πάντα συνέβαινε σε περιόδους ισχυρής ζήτησης», δήλωσε αναλυτής της αγοράς.

Μεταξύ των βασικών μετάλλων, οι τιμές του χαλκού σημείωσαν άνοδο την Τρίτη, ανακάμπτοντας επίσης από τις πρόσφατες πτώσεις.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χαλκού στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου σημειώνουν άνοδο 1,2% στα 13.081,95 δολάρια ανά τόνο, ενώ τα futures του χαλκού στο COMEX κινούνται ανοδικά κατά 1,4% στα 5,9104 δολάρια ανά λίβρα.

Οι πρόσφατες απώλειες του χαλκού ήταν πολύ λιγότερο έντονες από αυτές των πολύτιμων μετάλλων, καθώς οι προοπτικές για τη ζήτηση χαλκού - εν μέσω της αυξανόμενης παραγωγής ενέργειας και της data center – παραμένουν αισιόδοξες.

Οι αναλυτές της ANZ σημείωσαν ότι οι Κινέζοι καταναλωτές παρενέβησαν για να αγοράσουν χαλκό σε μειωμένες τιμές την περασμένη εβδομάδα, ενώ η χώρα φαίνεται να αποθηκεύει το κόκκινο μέταλλο ενόψει των εορτών του σεληνιακού νέου έτους.