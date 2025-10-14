Μέταλλα: Από ρεκόρ σε ρεκόρ χρυσός και ασήμι - Ξεπέρασαν τα 4.100 και 52 δολάρια αντίστοιχα

Ο χρυσός και το ασήμι συνεχίζουν και σήμερα το ξέφρενο ράλι καθώς η αναζωπύρωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας στρέφει τους επενδυτές προς τα ασφαλή περιουσιακά στοιχεία.

Ενδεικτικά, στη spot αγορά ο χρυσός πλησίασε τα 4.200 δολάρια ανά ουγγιά (4.178,24) καταγράφοντας άνοδο 1,6% ενώ τα futures είναι στα 4.188 δολάρια με άνοδο 1,3%.

Το ασήμι στη spot αγορά σημειώνει άνοδο 3,15% και κινείται στα 53,47 δολάρια ανά ουγγιά καταγράφοντας νέο ρεκόρ.

Το πρόσφατο ράλι στα μέταλλα με τα απανωτά ρεκόρ οφείλεται στις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς 10% στις κινεζικές εισαγωγές, ως απάντηση στους περιορισμούς του Πεκίνου στις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών.

Ο Τραμπ μετριάσε αργότερα τη στάση του, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «μην ανησυχείτε για την Κίνα» και ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν να βλάψουν την Κίνα.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε στο Fox Business Network ότι η συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ εξακολουθεί να είναι προγραμματισμένη για αργότερα αυτό το μήνα στη Νότια Κορέα, σηματοδοτώντας κάποια ελπίδα για διάλογο.

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι οι συζητήσεις σε επίπεδο εργασίας με τις ΗΠΑ συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα, ενώ δεσμεύτηκε να «πολεμήσει μέχρι τέλους» ενάντια στα μέτρα των ΗΠΑ.

Τα μικτά μηνύματα υπογράμμισαν την αβεβαιότητα που τροφοδοτεί την άνοδο του χρυσού, ενώ το αμερικανικό δολάριο αποδυναμώθηκε ελαφρώς, υποστηρίζοντας περαιτέρω το χρυσό.

Στα άλλα μέταλλα, η πλατίνα καταγράφει άνοδο 1,1% στα 1.710,50 δολάρια ενώ το παλλάδιο κινείται ανοδικά 2,5% στα 1.570 δολάρια.