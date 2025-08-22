Μεγάλη αύξηση στις εισαγωγές σπάνιων γαιών από την Κίνα στις ΗΠΑ - Στο +75,5% οι μαγνήτες 

Η απότομη αύξηση των εισαγωγών σπάνιων γαιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Κίνα τον Ιούλιο ήταν πιθανώς η τελική τελωνειακή καταγραφή των αποστολών από τον αμερικανικό προμηθευτή MP Materials.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Γενική Διοίκηση Τελωνείων, οι εισαγωγές σπάνιων γαιών από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν στα 4.719 μετρικούς τόνους τον Ιούλιο, μετά από πτώση στο μηδέν τον Ιούνιο, πυροδοτώντας εικασίες στην αγορά σχετικά με την προέλευση των αποστολών.

Η MP Materials, η οποία κατέχει το μοναδικό ορυχείο σπάνιων γαιών στις ΗΠΑ, εξάγει από καιρό σπάνιες γαίες στην Κίνα για επεξεργασία από τη Shenghe Resources, της οποίας είναι μειοψηφικός μέτοχος.

Ωστόσο, η MP ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι είχε σταματήσει τις αποστολές των κρίσιμων ορυκτών στην Κίνα, λόγω της σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας σχετικά με τους εισαγωγικούς δασμούς, πριν τις σταματήσει εντελώς τον Ιούλιο, μετά την ανακοίνωση ότι το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ είχε επενδύσει στην εταιρεία, ώστε να γίνει ουσιαστικά ο μεγαλύτερος μέτοχος.

Η MP δήλωσε την Πέμπτη στο Reuters ότι οι τελικές εξαγωγές της πραγματοποιήθηκαν το δεύτερο τρίμηνο και ότι «οι αποστολές δια θαλάσσης, η αποθήκευση και άλλοι παράγοντες μπορούν να συμβάλουν σε καθυστερήσεις στην υποβολή των εκθέσεων».

Η αύξηση συνέπεσε με την ανάκαμψη των εξαγωγών της Κίνας σε μαγνήτες σπάνιων γαιών, που είναι βασικοί για τα ηλεκτρικά οχήματα, τις ανεμογεννήτριες και τον αμυντικό τομέα.

Οι εξαγωγές μαγνητών σπάνιων γαιών της Κίνας προς τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 75,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας τις 619 τόνους, 4,8% υψηλότερα από τον ίδιο μήνα του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία των τελωνείων.