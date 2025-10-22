Μεγάλη άνοδος για το πετρέλαιο, με την προσοχή σε ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα

Σημαντικά κέρδη εμφανίζουν για την Τετάρτη οι τιμές του πετρελαίου καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις ενισχύουν τις εκτιμήσεις για περιορισμένη προσφορά του «μαύρου χρυσού» κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, τονώνοντας τις προβλέψεις για την ενεργειακή ζήτηση.

Μετά από τις 09:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Δεκεμβρίου- ανέβαιναν 1,68% στα 62,35 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Δεκεμβρίου- κέρδιζαν 1,73% στα 58,23 δολάρια ανά βαρέλι.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκονται οι εξελίξεις γύρω από τη δεύτερη Σύνοδο Κορυφής μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, που είχε ανακοινωθεί την περασμένη εβδομάδα. Η οριστικοποίηση της συνάντησης καθυστερεί, κάτι που «θολώνει» την ενδεχόμενη άρση μέρους των κυρώσεων από τη Δύση προς το ρωσικό πετρέλαιο.

Παράλληλα, ενισχύονται οι πιέσεις για νέα μέτρα από τις ΗΠΑ κατά της ρωσικής ενέργειας την ώρα που δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα σημάδι για αποκλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία.

Εξάλλου, σημαντικές για τη ζήτηση του πετρελαίου διεθνώς είναι οι συζητήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας για τον εμπορικό πόλεμο των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι αναφορές για συνάντηση του Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζίπινγκ, στη Νότια Κορέα την ερχόμενη εβδομάδα αυτό θα στείλει «σήμα» για υποχώρηση της οικονομικής αβεβαιότητας και ενίσχυση της ενεργειακής ζήτησης σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο.