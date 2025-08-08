Με μεγάλη πτώση το πετρέλαιο προς το τέλος της εβδομάδας - Η προσοχή στο γεωπολιτικό σκηνικό 

Απώλειες τόσο για την Παρασκευή όσο και προς το κλείσιμο της εβδομάδας κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, με τον «μαύρο χρυσό» να βρίσκεται σε κλοιό πιέσεων από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Στις 09:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Οκτωβρίου- υποχωρούσαν 0,3% στα 66,22 δολάρια ανά βαρέλι. Σε επίπεδο εβδομάδας καταγράφει απώλειες κοντά στο 5%

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Σεπτεμβρίου- έχαναν 0,4% στα 63,61 δολάρια ανά βαρέλι. Σε επίπεδο εβδομάδας υποχωρούν πέριξ του 5,5%.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στο χρηματιστήριο Ενέργειας του Άμστερνταμ έπεφταν 0,9% στα 32,9 ευρώ ανά μεγαγατώρα.

Ξεχωρίζει η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

«Ψηλά» στην προσοχή των επενδυτών βρίσκεται η δια ζώσης συνάντηση που αναμένεται να έχουν τις επόμενες μέρες ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογο του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πρόκειται να είναι η πρώτη συνάντηση ηγετών των δύο χωρών από την έναρξη του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία και το ενδιαφέρον βρίσκεται στο κατά πόσο Τραμπ και Πούτιν μπορούν να πλησιάζουν μια συμφωνία για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία, που μαίνεται ήδη εδώ και 3,5 χρόνια.

Για το πετρέλαιο η συνάντηση θα έχει ενδιαφέρον εφόσον υπάρξουν εξελίξεις για τις ενεργειακές κυρώσεις των ΗΠΑ στη Ρωσία, τον δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου στον κόσμο.

Μια ηπιότερη «γραμμή» της Δύσης στο ρωσικό πετρέλαιο θα μπορούσε να ενισχύσει την προσφορά του, πιέζοντας καθοδικά τις τιμές.

Αν και οι ΗΠΑ επέβαλαν αυστηρές κυρώσεις στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία, μέχρι στιγμής έχουν κάνει ελάχιστα για να περιορίσουν την παγκόσμια προσφορά, σημείωσε το Investing.com.

Ο Τραμπ επέβαλε αυτή την εβδομάδα δασμούς έως και 50% στην Ινδία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και απείλησε επίσης να επιβάλει δασμούς στον μεγαλύτερο αγοραστή, την Κίνα.

Η κίνηση αυτή προσέφερε μόνο προσωρινή στήριξη στις τιμές του πετρελαίου.