Με κέρδη το πετρέλαιο την Τρίτη, εστιάζοντας στις ενεργειακές εξελίξεις του πολέμου στην Ουκρανία

Με άνοδο κινούνται οι τιμές του πετρελαίου για την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές του «μαύρου χρυσού» εξακολουθούν να εστιάσουν στις γεωπολιτικές εξελίξεις που καθορίζουν την προσφορά και τη ζήτηση στις αγορές.

Μετά από τις 09:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Νοεμβρίου- κέρδιζαν 0,57% στα 68,54 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Οκτωβρίου- ανέβαιναν 0,7% στα 65,05 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στο Χρηματιστήριο Ενέργειας του Άμστερνταμ ενισχύονταν 0,9% στα 32,3 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

«Ψηλά» στο ενδιαφέρον παραμένουν οι επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, την ώρα που δεν φαίνεται στον ορίζοντα μια λύση που θα μπορούσε να χαλαρώσει τις ενεργειακές κυρώσεις της Δύσης προς τη Μόσχα (το δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο).

Οι πρόσφατες επιθέσεις με drones από την Ουκρανία προκάλεσαν τη διακοπή λειτουργίας εγκαταστάσεων που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 17% της παραγωγικής ικανότητας της Ρωσίας στον τομέα της επεξεργασίας πετρελαίου, ή 1,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.

Τρεισήμισι χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες. Η Ρωσία έχει στοχεύσει τα ενεργειακά και μεταφορικά συστήματα της Ουκρανίας, ενώ η Ουκρανία επιτίθεται σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και αγωγούς.

«Οι συνεχιζόμενοι κίνδυνοι για τις ενεργειακές υποδομές στη Ρωσία παραμένουν υψηλοί. Η Ουκρανία επιτέθηκε σε περισσότερα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου το Σαββατοκύριακο, καθώς ενέτεινε τις επιθέσεις της στις υποδομές», δήλωσε ο Ντάνιελ Χάινς, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στην ANZ, σε σημείωμα την Τρίτη.

Το όραμα της Κίνας για «μια νέα παγκόσμια τάξη» θα μπορούσε ενδεχομένως να επιτείνει τις γεωπολιτικές εντάσεις. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επέμεινε τη Δευτέρα στο όραμά του για μια νέα παγκόσμια τάξη ασφάλειας και οικονομίας που θα δίνει προτεραιότητα στον «Παγκόσμιο Νότο», σε μια άμεση πρόκληση προς τις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια μιας συνόδου κορυφής στην οποία συμμετείχαν οι ηγέτες της Ρωσίας και της Ινδίας.

Η Κίνα και η Ινδία είναι οι μεγαλύτεροι αγοραστές αργού πετρελαίου από τη Ρωσία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε πρόσθετους δασμούς στην Ινδία, αλλά όχι στην Κίνα.

Οι επενδυτές αναμένουν τώρα τη συνάντηση των μελών του Οργανισμού Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και των συμμάχων τους (OPEC+) στις 7 Σεπτεμβρίου, για να δουν αν θα υπάρξουν ενδείξεις για περαιτέρω αύξηση της παραγωγής πετρελαίου.