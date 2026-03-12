Κομισιόν: Καμία άμεση ανησυχία για την ασφάλεια του εφοδιασμού στο πετρέλαιο

«Δεν προέκυψαν άμεσες ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού», δήλωσε η Άννα Κάιζα - Ιτκόνεν, εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Ενέργειας, αναφορικά με τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης της Ομάδας Συντονισμού Πετρελαίου.

Όπως τόνισε, η ομάδα συζήτησε την πρόταση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) για την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου, και τα κράτη-μέλη της ΕΕ πρέπει να ενημερώσουν τον ΔΟΕ σχετικά με την πρόθεσή τους για αυτές τις απελευθερώσεις μέχρι σήμερα στις 6 το απόγευμα.

Καθησυχαστικές όσον αφορά τον ανεφοδιασμό, αλλά όχι για τις τιμές, ήταν οι δηλώσεις της εκπροσώπου της Κομισιόν και για τα αποτελέσματα της συνεδρίασης της Ομάδας Συντονισμού Φυσικού Αερίου. Όπως τόνισε, «δεν υπάρχει άμεση ανησυχία για την ασφάλεια του εφοδιασμού», προσθέτοντας όμως ότι «υπάρχει μεγαλύτερη ανησυχία για την άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου».

Σύμφωνα με την ίδια, δεν υπάρχουν ανησυχίες για τον εφοδιασμό, καθώς «υπάρχει η πολιτική διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού, τα επίπεδα αποθήκευσης σε υπόγειες εγκαταστάσεις βρίσκονται περίπου στο 30% αυτή τη στιγμή, και υπάρχει ακόμη χρόνος».

Οι εσωτερικές εργασίες στην Επιτροπή συνεχίζονται ενόψει της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής, ενώ στις 19 Μαρτίου προγραμματίζεται η επόμενη συνεδρίαση της Ομάδας Συντονισμού Πετρελαίου, όπου θα γίνει η αποτίμηση της πρότασης του ΔΟΕ. Η επόμενη συνάντηση της Ομάδας Συντονισμού Αερίου είναι προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα.