Κέρδη για τον χρυσό την Τετάρτη, μετά τις ισχυρές ημερήσιες απώλειες της Τρίτης

Ανοδικά κινούνται για την Τετάρτη οι τιμές του χρυσού, μετά από τις ισχυρές απώλειες της Τρίτης και καθώς οι επενδυτές έχουν την προσοχή τους στραμμένη σε εξελίξεις που μπορούν να διερευνούν ή να «μαζέψουν» τις τοποθετήσεις τους σε «ασφαλή» καταφύγια όπως είναι το πολύτιμο μέταλλο.

Μετά από τις 08:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαι του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- κέρδιζαν 0,97% στα 4.148 δολάρια ανά ουγγιά.

Σημειώνεται πως την Τρίτη ο χρυσός κατέγραψε τις μεγαλύτερες ημερήσιες απώλειες των τελευταίων ετών, σε μια κίνηση που μπορεί να οφείλεται στις κατοχυρώσεις και τις ρευστοποιήσεις των μεγάλων κερδών που έχει σημείωσε το εμπόρευμα μέσα στο 2025 αλλά ειδικότερα από το καλοκαίρι και μετά. Από την αρχή του έτους, τα futures του χρυσού καταγράφουν άνοδο 56%.

Ωστόσο, μερίδα των αναλυτών εξετάζει το κατά πόσο οι απώλειες της Τρίτης ήταν απλά μια διορθωτική κίνηση ή το εάν έφτασε η ώρα για να «κοπάσει» το ξέφρενο ράλι ανόδου του μετάλλου, που έχει ωφεληθεί από σειρά παραγόντων (η γεωπολιτική αβεβαιότητα, η μείωση των επιτοκίων από τις ΗΠΑ και οι μαζικές αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες).

Υπενθυμίζεται πως ο χρυσός παραδοσιακά ωφελείται από τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), ενώ αποτελεί και προτίμηση των επενδυτών σε περιόδους γεωπολιτική αστάθειας (βλ. τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας).

Για την Fed, αυξάνονται οι προσδοκίες για νέες μειώσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος του 2025, αν και το «πάγωμα» -shutdown- της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ (μπήκε σήμερα στην τρίτη εβδομάδα ισχύος του) και η αναβολή των μακροοικονομικών στοιχείων για την αμερικανική οικονομία δυσχεραίνουν τις προβλέψεις των αναλυτών για τις επόμενες κινήσεις της Fed.

Στα των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, αναμένεται με μεγάλη προσοχή η συνάντηση που λογικά θα έχουν την επόμενη εβδομάδα οι πρόεδροι των δύο χωρών, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζίνπινγκ.

Ο Αμερικανός ηγέτης δήλωσε την Τρίτη πως η συνάντηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια «καλή συμφωνία» για το εμπόριο, αν και παραδέχτηκε ότι οι συνομιλίες «ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν».