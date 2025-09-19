Κέρδη για τον χρυσό την Παρασκευή, στον απόηχο της Fed

Ανοδικά κινούνται για την Παρασκευή οι τιμές του χρυσού, προς το κλείσιμο μιας εβδομάδας με μικρά κέρδη και εν μέσω του «ταμείου» των επενδυτών για τις αποφάσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Μετά τις 08:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- κέρδισαν 0,34% στα 3.690 δολάρια ανά ουγγιά. Για την εβδομάδα, εμφανίζουν άνοδο 0,1%.

Η spot τιμή του χρυσού ανέβαινε 0,37% στα 3.658 δολάρια ανά ουγγιά και για την εβδομάδα ενισχύεται 0,4%.

Τα κέρδη της Παρασκευής έρχονται εν μέσω των προσδοκιών στις αγορές για συνέχιση στη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της Fed τους επόμενους μήνες.

Η άνοδος αναμένεται να συνεχιστεί και μετά από τα μηνύματα που έστειλε ο Αμερικανός κεντρικός τραπεζίτης, Τζερόμ Πάουελ, μετά από τη μείωση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης την Τετάρτη, με τον πρόεδρο της Fed να τονίζει την ετοιμότητα του για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων εφόσον επιμείνουν τα σημάδια αδυναμίας στην αγορά εργασίας και τις καταναλωτικές δαπάνες των ΗΠΑ.