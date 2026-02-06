Κέρδη για το πετρέλαιο την Παρασκευή, με την προσοχή στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν

Προς άνοδο για την Παρασκευή αλλά και προς απώλειες σε επίπεδο εβδομάδας κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με τη διακύμανση του «μαύρου χρυσού» τις τελευταίες μέρες να καθορίζεται από τις επαφές μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Μετά από τις 09:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Απριλίου- κέρδιζαν 1,17% στα 68,34 δολάρια ανά βαρέλι, οδεύοντας προς πτώση 3,2% για την εβδομάδα.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Μαρτίου- ενισχύονταν 1,33% στα 64,14 δολάρια ανά βαρέλι, κινούμενα προς απώλειες 1,5% για την εβδομάδα.

Τα συμόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου -παράδοσης Μαρτίου- κέρδιζαν 1,47% στα 34,23 ευρώ ανά μεγαβατώρα, οδεύοντας προς απώλειες 12% για την εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται πως ααγρότερα την Παρασκευή είναι να ξεκινήσουν στο Ομάν συζητήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Όπως σημείωσε το Reuters, οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 3% από τα υψηλά επίπεδα σχεδόν έξι μηνών που έφτασαν στα τέλη Ιανουαρίου, όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιτεθεί στο Ιράν.

Ωστόσο, η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον δεν έχουν συμφωνήσει σχετικά με την ατζέντα της συνάντησης. Το Ιράν θέλει να συζητήσει μόνο τα πυρηνικά ζητήματα, ενώ οι ΗΠΑ πιέζουν να συμπεριληφθούν τα βαλλιστικά πυραύλα του Ιράν, η υποστήριξη των ένοπλων ομάδων στην περιοχή και η μεταχείριση του λαού του.

«Οι δύο πλευρές παραμένουν πολύ μακριά, με αποτέλεσμα να παραμένουν υψηλές οι εντάσεις. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει στη διατήρηση του γεωπολιτικού κινδύνου», δήλωσε ο Ντάνιελ Χάινς, αναλυτής της ANZ.

Οποιαδήποτε κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα μπορούσε να διαταράξει τις ροές πετρελαίου, καθώς περίπου το ένα πέμπτο της συνολικής παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ μεταξύ του Ομάν και του Ιράν.

Η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Ιράκ εξάγουν το μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου τους μέσω του Στενού, όπως και το Ιράν.

Εάν οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετριάσουν την προοπτική σύγκρουσης στην περιοχή, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να μειωθούν περαιτέρω.