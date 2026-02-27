Κέρδη για χρυσό και ασήμι, στο «φόντο» των εξελίξεων σε Ιράν και Αφγανιστάν

Θετικά πρόσημα καταγράφουν για την Παρασκευή οι τιμές του χρυσού και του ασημιού, με την αγορά των πολύτιμων μετάλλων να ευνοείται από την ανησυχία για τις γεωπολιτικές εξελίξεις που μειώνει τη διάθεση των επενδυτών για ρίσκα και τους ωθεί στα «ασφαλή καταφύγια».

Μετά από τις 08:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) τα futures του χρυσού -παράδοσης Απριλίου- κέρδιζαν 0,39% στα 5.214 δολάρια ανά ουγγιά. H spot τιμή του χρυσού ενισχυόταν 0,24% στα 5.197 δολάρια.

Τα futures του ασημιού -παράδοσης Μαρτίου- ανέβαιναν 3,9% στα 90,39 δολάρια ενώ η spot τιμή του μετάλλου ισχυροποιούταν 2,3% στα 90,34 δολάρια.

Σε επίπεδο μήνα, ο χρυσός οδεύει προς το κλείσιμο του Φεβρουαρίου με απώλειες κοντά στο 2% ενώ το ασήμι υποχωρεί άνω του 20%. Η πτώση των μετάλλων για τον δεύτερο μήνα του 2026 αποδίδεται κυρίως στη ρευστοποίηση των μεγάλων κερδών που εμφάνισαν τους περασμένους μήνες.

Ωστόσο, σε επίπεδο εβδομάδας ο χρυσός ενισχύεται άνω του 2,6% και το ασήμια άνω του 9%. Μένει να φανεί το κατά πόσο οι απώλειες του Φεβρουαρίου θα αποδειχθούν παροδικές και το εάν τα δύο μέταλλα θα συνεχίσουν με «φόρα» το υπόλοιπο του 2026.

Η άνοδος της Παρασκευής αποδίδεται στο τεταμένο κλίμα μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, με τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα στη Γενεύη την Πέμπτη να μην «βγάζουν» καμία σημαντική εξέλιξη για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, τόνισε πως ενδεχόμενα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν δεν θα οδηγήσουν σε έναν μακροχρόνιο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει στρατιωτικές και διπλωματικές επιλογές.

Εξάλλου, ένταση στην παγκόσμια γεωπολιτική «σκακιέρα» προσθέτει και ο πόλεμος του Πακιστάν με τον Αφγανιστάν.