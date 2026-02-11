Κέρδη για χρυσό και ασήμι, με τους επενδυτές να αποτιμούν τα μάκρο από τις ΗΠΑ

Ανοδικά κινούνται ο χρυσός και το ασήμι στις διεθνείς αγορές για την Τετάρτη, με την προσοχή των επενδυτών να εστιάζεται στα στοιχεία για την οικονομία των ΗΠΑ και το κατά πόσο αυτά μπορούν να επηρεάσουν τη νομισματική πολίτικη της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed).

Μετά από τις 08:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) τα futures του χρυσού -παράδοσης Απριλίου- κέρδιζαν 0,98% στα 5.080 δολάρια ανά ουγγιά.

Η τιμή του χρυσού στην spot αγορά ενισχυόταν 0,62% στα 5.056 δολάρια ανά ουγγιά.

Τα futures του ασημιού -παράδοσης Μαρτίου- ανέβαιναν 1,87% στα 81,86 δολάρια ενώ η τιμή του ασημιού στην spot αγορά κέρδιζε 1,57% στα 80,07 δολάρια.

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη ανακοινώθηκε πως οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ κατά τον Δεκέμβριο του 2025 έμειναν «στάσιμες», σε ένα σημάδια επιβράδυνσης των καταναλωτικών δαπανών και της συνολικότερες οικονομίας.

Η εξέλιξη ενίσχυσε την πεποίθηση σε μερίδα των αναλυτών για το ότι η Fed θα προχωρήσει σε δύο μειώσεις των βασικών της επιτοκίων της εντός του 2026 (για να μειώσει το κόστος δανεισμού), με την πρώτη να αναμένεται να ανακοινωθεί τον Ιούνιο.

Υπενθυμίζεται πως ο χρυσός παραδοσιακά τείνει να ωφελείται από το περιβάλλον χαλαρής νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αναλυτές περισσότερα δεδομένα για την πορεία των ΗΠΑ. Το μεσημέρι της Τετάρτης θα ανακοινωθούν τα στοιχεία για την πορεία της αμερικανικής αγοράς εργασίας κατά τον Δεκέμβριο ενώ την Παρασκευή θα δημοσιευτούν τα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού κατά τον Ιανουάριο.