Κατάρ: Στο μισό μειώθηκε το εργατικό δυναμικό στο κοίτασμα North Field λόγω του πολέμου

Οι εργασίες στο υπεράκτιο κοίτασμα φυσικού αερίου North Field της QatarEnergy έχουν επιβραδυνθεί και η παρουσία του εργατικού δυναμικού στις εγκαταστάσεις έχει μειωθεί κάτω από το 50%, δήλωσε σήμερα στο Reuters μια πηγή με γνώση του θέματος, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οδεύει προς την τρίτη εβδομάδα του.

Το Κατάρ, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα τη διακοπή της παραγωγής στην εγκατάσταση αυτή, δυναμικότητας 77 εκατομμυρίων τόνων ετησίως, και κήρυξε ανωτέρα βία στις αποστολές φορτίων LNG.

Η επέκταση του North Field LNG στοχεύει στην αύξηση της παραγωγής σε 126 mtpa (εκατομμύρια τόνους ανά έτος) έως το 2027.