Ισχυρές απώλειες στο πετρέλαιο την Τετάρτη εν μέσω ανησυχιών για την ενεργειακή ζήτηση

Σημαντική πτώση εμφανίζουν για την Τετάρτη οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να εστιάζουν στην ενεργειακή προσφορά και ζήτηση ενώ έχουν στραμμένη την προσοχή τους και στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Μετά από τις 09:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Μαρτίου- έχαναν 1,43% στα 63,98 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Μαρτίου- υποχωρούσαν 1,29% στα 59,58 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου -παράδοσης Φεβρουαρίου- διολίσθαιναν 5,12% στα 34 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Στο «μενού» της επικαιρότητας βρίσκονται τα όσα θα δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την ομιλία του το μεσημέρι της Τετάρτης (το απόγευμα, ώρα Ελλάδας) στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Εν μέσω των συνεχιζόμενων απειλών για την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των εντάσεων για τον έλεγχο της Γροιλανδίας από την Ουάσινγκτον, οι αναλυτές «ζυγίζουν» τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού, κάτι που θα επηρέαζε αρνητικά την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και την ενεργειακή ζήτηση.

Εξάλλου, το Reuters μετέδωσε πως οι αγορές αποτιμούν τις εξελίξεις από το Καζακστάν, όπου την Κυριακή διακόπηκε η παραγωγή στα πεδία Τενγκίζ και Κορόλεφ λόγω προβλημάτων στη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εξέλιξη προκάλεσε ανοδικές κινήσεις στο πετρέλαιο τις προηγούμενες μέρες λόγω της μείωσης της προσφορές. Σημειώνεται πως το Τενγκίζ είναι ένα από τα από τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά πεδία στον κόσμο.

Οι αρχές του Καζακστάν υποστήριξαν πως η διακοπή είναι προσωρινή και πως το πρόβλημα αναμένεται να αποκατασταθεί μέσα στις επόμενες 10 μέρες.

Σημειώνεται ακόμα πως αργότερα μέσα στην Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα αποθέματα του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (API), για τα επίπεδα αργού πετρελαίου και βενζίνης στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.