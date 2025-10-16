Ισχυρά κέρδη για το πετρέλαιο, καθώς οι ΗΠΑ «χτυπούν» τις ενεργειακές εξαγωγές της Ρωσίας

Σημαντική άνοδο σημειώνουν την Πέμπτη οι τιμές του πετρελαίου, στον απόηχο των ενεργειακών πιέσεων που αντιμετωπίζει η Ρωσία από τις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και εν μέσω των ενδείξεων για περιορισμό της προσφοράς του «μαύρου χρυσού» στις διεθνείς αγορές.

Μετά τις 09:00 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Δεκεμβρίου- ανέβαιναν 0,82% στα 62,42 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Νοεμβρίου- κέρδιζαν 0,94% στα 58,82 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε πως η Ινδία συμφώνησε να σταματήσει τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία.

Η ασιατική χώρα εισάγει περίπου των 33% του πετρελαίου της από τη Μόσχα, καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει τις προσπάθειές της να περιορίσει τα έσοδα της Μόσχας από την ενέργεια και να την πιέσει να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Ορισμένες ινδικές εταιρείες διύλισης προετοιμάζονται να μειώσουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα και οι οποίες μίλησαν στο Reuters.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε επίσης την Τετάρτη ότι ενημέρωσε τον υπουργό Οικονομικών της Ιαπωνίας, Κατσουνόμπου Κάτο, ότι η κυβέρνηση Τραμπ αναμένει από την Ιαπωνία να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας.

Η Ινδία και η Κίνα είναι οι δύο μεγαλύτεροι αγοραστές των ρωσικών εξαγωγών αργού πετρελαίου, οι οποίες έχουν υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μήνες, ο Μόντι αντιστάθηκε στην πίεση των ΗΠΑ να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, με τους Ινδούς αξιωματούχους να υπερασπίζονται τις αγορές ως ζωτικής σημασίας για την εθνική ενεργειακή ασφάλεια.

«Στο περιθώριο, αυτή είναι μια θετική εξέλιξη για την τιμή του αργού πετρελαίου, καθώς θα αφαιρέσει έναν μεγάλο αγοραστή (Ινδία) ρωσικού πετρελαίου», δήλωσε ο Τόνι Σάικαμορ, αναλυτής αγοράς στην IG.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης νέες κυρώσεις την Τετάρτη, στοχεύοντας άμεσα τις ρωσικές εταιρείες Rosneft και Lukoil, δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας στον κόσμο.