Ισχυρά κέρδη για το πετρέλαιο εν μέσω των ουκρανικών χτυπημάτων στη Ρωσία

Σημαντική άνοδο καταγράφουν για την Παρασκευή οι τιμές του πετρελαίου, με τους επενδυτές να αντιδρούν στις εξελίξεις του πολεμικού μετώπου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας και στο ενδεχόμενο περιορισμού της ενεργειακής προσφοράς από τη Μόσχα.

Μετά από τις 09:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Ιανουαρίου- κέρδιζαν 1,5% στα 59,58 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Δεκεμβρίου- ανέβαιναν 1,3% στα 63,88 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου -παράδοσης Δεκεμβρίου- σημείωναν άνοδο 0,24% στα 30,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Όπως μετέδωσε το Reuters, νωρίτερα το πρωί καταγράφηκε επίθεση ουκρανικού drone σε αποθήκη πετρελαίου στο ρωσικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας στο Νοβοροσίσκ, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος κόμβος εξαγωγής πετρελαίου στη Ρωσία. Η εξέλιξη προκάλεσε ανησυχίες για την προσφορά του «μαύρου χρυσού» της χώρας στις διεθνείς αγορές.

«Η έκταση των ζημιών δεν είναι ακόμη γνωστή, αλλά αν το μοτίβο της κλιμάκωσης συνεχιστεί, τότε θα υπάρξει μείωση του εφοδιασμού τόσο στις εξαγωγές αργού πετρελαίου όσο και στα προϊόντα από τη Ρωσία» σημείωσε η Τζουν Γκο, αναλύτρια της αγοράς πετρελαίου για την Sparta Commodities.

Ακόμα, οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τον αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων στην προμήθεια πετρελαίου και τις εμπορικές ροές της Ρωσίας.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Lukoil και Rosneft στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να φέρουν το Κρεμλίνο σε ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία. Οι κυρώσεις απαγορεύουν τις συναλλαγές με τις ρωσικές εταιρείες μετά τις 21 Νοεμβρίου.

Εξάλλου, η Αμερικανική Υπηρεσία Ενέργειας (EIA) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο την περασμένη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων μειώθηκαν λιγότερο από το αναμενόμενο.