Ιρανός υπουργός Πετρελαίου για τον μηχανισμό «snapback»: Το Ιράν έχει μάθει να παρακάμπτει τους περιορισμούς

Ο Ιρανός υπουργός Πετρελαίου, Μοχσέν Πακνετζάντ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η επαναφορά κυρώσεων στο πλαίσιο του λεγόμενου μηχανισμού "snapback" ενδέχεται να δημιουργήσει περιορισμούς στις εξαγωγές πετρελαίου, αλλά το Ιράν έχει μάθει να τους παρακάμπτει, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία ξεκίνησαν την Πέμπτη μια διαδικασία 30 ημερών για την επαναφορά κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν, λόγω του αμφιλεγόμενου πυρηνικού του προγράμματος — ένα βήμα που αναμένεται να εντείνει τις εντάσεις, μόλις δύο μήνες μετά τους βομβαρδισμούς του Ιράν από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αντιμετωπίζουμε περιορισμούς στις πωλήσεις πετρελαίου εδώ και χρόνια, και αυτό μας έχει οδηγήσει στο να αποκτήσουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία στην παράκαμψη των κυρώσεων», δήλωσε ο Πακνετζάντ στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Φυσικά, το snapback ενδέχεται να δημιουργήσει συνθήκες που θα απαιτήσουν νέα μέτρα, αλλά δεν είμαστε δεμένοι με αυτούς τους περιορισμούς», πρόσθεσε.

Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία καλούν το Ιράν να συμφωνήσει σε μια συμφωνία για την καθυστέρηση των κυρώσεων του ΟΗΕ

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία κάλεσαν την Παρασκευή το Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη να ικανοποιήσει τρεις απαιτήσεις, ώστε να μπορέσει να καθυστερήσει η επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ και να δοθεί χώρος για συνομιλίες σχετικά με μια συμφωνία που θα αντιμετωπίζει τις ανησυχίες τους για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Οι εκπρόσωποι των τριών χωρών – γνωστές ως E3 – εξέδωσαν κοινή δήλωση πριν από μια κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, μία ημέρα αφότου ξεκίνησαν διαδικασία 30 ημερών για την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν, λόγω του αμφισβητούμενου πυρηνικού του προγράμματος.

Η E3 πρότεινε να καθυστερήσει η επαναφορά των κυρώσεων (γνωστή ως «snapback») για έως και έξι μήνες, εάν το Ιράν αποκαταστήσει την πρόσβαση των επιθεωρητών του ΟΗΕ, αντιμετωπίσει τις ανησυχίες για τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου και ξεκινήσει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Οι απαιτήσεις μας ήταν δίκαιες και ρεαλιστικές», δήλωσε η πρέσβειρα του Ηνωμένου Βασιλείου στον ΟΗΕ, Μπάρμπαρα Γούντγουορντ, η οποία διάβασε τη δήλωση. «Ωστόσο, μέχρι σήμερα, το Ιράν δεν έχει δείξει καμία ένδειξη ότι είναι σοβαρό ως προς την ικανοποίησή τους.»

«Προτρέπουμε το Ιράν να επανεξετάσει αυτή τη θέση, να αποδεχτεί μια συμφωνία με βάση την πρότασή μας και να βοηθήσει στη δημιουργία του απαραίτητου χώρου για μια διπλωματική λύση μακροπρόθεσμα», πρόσθεσε, με τους Γερμανούς και Γάλλους ομολόγους της δίπλα της. Πριν ξεκινήσει η διαδικασία snapback την Πέμπτη, το Ιράν είχε δηλώσει ότι οι συνομιλίες με την E3 θα συνεχιστούν, προειδοποιώντας ωστόσο ότι οποιαδήποτε τέτοια κίνηση θα οδηγήσει σε διακοπή των διαπραγματεύσεων.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στην Τεχεράνη είπε στο Reuters την Παρασκευή: «Το αν θα συνεχιστούν οι συνομιλίες εξαρτάται από την απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Η E3 πρέπει να δείξει στην Τεχεράνη ότι υπάρχει καλή πίστη.» Οι επιθεωρητές του ΟΗΕ επέστρεψαν στο Ιράν για πρώτη φορά αφότου η Τεχεράνη ανέστειλε τη συνεργασία μαζί τους μετά από επιθέσεις τον Ιούνιο σε πυρηνικές της εγκαταστάσεις από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, δεν έχει επιτευχθεί ακόμα συμφωνία για το πώς θα επαναληφθεί πλήρως η συνεργασία με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA). Η Ρωσία και η Κίνα έχουν επίσης προτείνει ένα σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα παρατείνει τη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν κατά έξι μήνες και θα καλεί όλα τα μέρη να ξαναρχίσουν άμεσα τις διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, δεν έχουν ζητήσει ακόμη ψηφοφορία. Οι δύο χώρες, στρατηγικοί σύμμαχοι του Ιράν, αφαίρεσαν αμφιλεγόμενη γλώσσα από το αρχικό σχέδιο – που πρότειναν την Κυριακή – η οποία θα μπλόκαρε την E3 από το να επαναφέρει κυρώσεις του ΟΗΕ κατά του Ιράν.