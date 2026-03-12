ΗΠΑ: Πάνω από τα 100 δολάρια το Μπρεντ

Το πετρέλαιο Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας έκλεισε σήμερα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Αύγουστο του 2022.

Η τιμή του Μπρεντ έφτασε τα 100,46 δολάρια (+9,2%), αφού προηγουμένως είχε ανέβει και στα 101,60 δολάρια το βαρέλι.

Το αμερικανικό αργό (WTI) έκλεισε στα 95,70 δολάρια (+9,7%), επίσης στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022, λόγω της έντονης ανησυχίας που επικρατεί στις αγορές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η πρόσφατη άνοδος των τιμών του πετρελαίου εντείνει τους φόβους ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα περιορίσει περαιτέρω τον ενεργειακό εφοδιασμό, ενισχύοντας τον πληθωρισμό και προκαλώντας πτώση στις μετοχές. Οι αγορές επλήγησαν επιπλέον από ενδείξεις δυσφορίας στην αγορά ιδιωτικών πιστώσεων, η οποία έχει αξία 1,8 τρισ. δολαρίων, σύμφωνα με το Bloomberg.

TotalEnergies: Αναστέλλει το 15% της παγκόσμιας παραγωγής της πετρελαίου και φυσικού αερίου

Ο γαλλικός κολοσσός TotalEnergies ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αναστείλει ή είναι έτοιμος να αναστείλει το ισοδύναμο του 15% της παγκόσμιας παραγωγής του πετρελαίου και φυσικού αερίου σε αρκετά κράτη του Κόλπου.

"Η παραγωγή σταμάτησε ή είναι στη διαδικασία να σταματήσει στο Κατάρ, στο Ιράκ και υπεράκτια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κάτι που αντιστοιχεί περίπου στο 15% της συνολικής μας παραγωγής", δήλωσε ο όμιλος σε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι αυτό αφορά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Ο όμιλος έκανε γνωστό ότι "μια πιο υψηλή τιμή πετρελαίου" θα επιτρέψει ωστόσο να αντισταθμιστεί "σε μεγάλο βαθμό η απώλεια παραγωγής στη Μέση Ανατολή", σύμφωνα με αυτή τη δήλωση στα αγγλικά που ανάρτησε στον ιστότοπό του για να απαντήσει στα "αιτήματα ορισμένων μετόχων του" και στο θέμα της "έκθεσής του στη Μέση Ανατολή".

Κατάρ: Στο μισό μειώθηκε το εργατικό δυναμικό στο κοίτασμα North Field λόγω του πολέμου

Οι εργασίες στο υπεράκτιο κοίτασμα φυσικού αερίου North Field της QatarEnergy έχουν επιβραδυνθεί και η παρουσία του εργατικού δυναμικού στις εγκαταστάσεις έχει μειωθεί κάτω από το 50%, δήλωσε σήμερα στο Reuters μια πηγή με γνώση του θέματος, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οδεύει προς την τρίτη εβδομάδα του.

Το Κατάρ, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα τη διακοπή της παραγωγής στην εγκατάσταση αυτή, δυναμικότητας 77 εκατομμυρίων τόνων ετησίως, και κήρυξε ανωτέρα βία στις αποστολές φορτίων LNG.

Η επέκταση του North Field LNG στοχεύει στην αύξηση της παραγωγής σε 126 mtpa (εκατομμύρια τόνους ανά έτος) έως το 2027.

