Η UBS ανεβάζει έως και 17% τις εκτιμήσεις για το λίθιο - Ο ρόλος της Κίνας στην προσφορά

Σε σημαντική αναθεώρηση των προβλέψεων της για τις τιμές του λιθίου προχώρησε η UBS, σημειώνοντας πως οι ευρύτερες και βαθύτερες διαταραχές στην προσφορά στην Κίνα θα μπορούσαν να επηρεάσουν έως και το 15% της παγκόσμιας προσφοράς λιθίου.

Ο επενδυτικός οίκος εκτίμησε πως τιμές των χημικών προϊόντων λιθίου αναμένεται να αυξηθούν από 4% έως 17% κατά την περίοδο 2025-2028, καθώς η ασιατική χώρα έχει προχωρήσει σε περιορισμών εξορύξεων σε περιοχές της Κίνας, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής λειτουργίας του ορυχείου Jianxiawo της Contemporary Amperex Technology Co (CATL).

Η UBS αναμένει πλέον μια σχετικά αυστηρή εφαρμογή των ερευνών για τα δικαιώματα εξόρυξης από την κινεζική κυβέρνηση, με τις δραστηριότητες της CATL να κινδυνεύουν να παραμείνουν σε αδράνεια για περίπου 12 μήνες και άλλα ορυχεία να αντιμετωπίζουν διάφορες διαταραχές.

Η σημασία της ηλεκτροκίνησης

Το investing.com σημείωσε πως η παγκόσμια αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων παρέμεινε ισχυρή, με 26% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, με την Κίνα να ηγείται με 31% αύξηση.

Οι κινεζικοί κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων ελέγχουν πλέον περίπου το 64% της παγκόσμιας αγοράς, παρά τη συρρίκνωση της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων στη Βόρεια Αμερική.

Η ζήτηση για σταθερές συσκευές αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) παρουσιάζει επίσης δυναμική, με τα παγκόσμια έργα σε εξέλιξη να αυξάνονται κατά 117% σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας περίπου 1,7 TWh χωρητικότητας για την περίοδο 2025-2030.

Η UBS αναμένει ότι η αγορά λιθίου θα είναι σχεδόν ελλειμματική το 2026, πριν από την επιστροφή ορισμένων προμηθειών το 2027.