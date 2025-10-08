Η τιμή στο ασήμι εκτοξεύεται σε ιστορικά υψηλά – Συνεχίζεται το ράλι του χρυσού

Η τιμή spot στο ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό, ακολουθώντας την ανοδική πορεία του χρυσού, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν εκ νέου στο τελευταίο πολύτιμο μέταλλο, λόγω της αυξανόμενη γεωπολιτική, της οικονομικής αβεβαιότητας και σε συνδυασμό με τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Το ασήμι ενισχύεται κατά 2,74%, στα 48,76 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα άγγιξε νέο ιστορικό υψηλό στα 49,57 δολάρια. Η τιμή spot του χρυσού αυξάνεται κατά 1,48% στα 4.063,90 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου διαμορφώθηκαν 1,7% υψηλότερα, στα 4.070,5 δολάρια.

«Η ισχύς του χρυσού αντικατοπτρίζει ένα εξαιρετικά θετικό μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον για τα περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ασφαλή καταφύγια, καθώς και αυξανόμενες ανησυχίες για άλλα παραδοσιακά ασφαλή καταφύγια», δήλωσε ο Matthew Piggott, διευθυντής χρυσού και ασημιού στη Metals Focus.

Ο χρυσός, που παραδοσιακά λειτουργεί ως μέσο αποθήκευσης αξίας σε περιόδους αστάθειας, έχει ενισχυθεί κατά 54% από την αρχή του 2025, μετά από άνοδο 27% το 2024. Πρόκειται για ένα από τα περιουσιακά στοιχεία με την καλύτερη απόδοση φέτος, ξεπερνώντας τις αυξήσεις στις διεθνείς αγορές μετοχών και το bitcoin, καθώς και τις απώλειες του δολαρίου ΗΠΑ και του αργού πετρελαίου.

Το ασήμι έχει ενισχυθεί κατά 71% από τις αρχές του έτους, επωφελούμενο από τους ίδιους παράγοντες που τροφοδότησαν την άνοδο του χρυσού, καθώς και από τη στενότητα στην αγορά spot.

«Η αγορά ασημιού συνεχίζει να σφίγγει, με αυξημένα επιτόκια μίσθωσης, καθώς τα αποθέματα της Comex παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και εν μέσω ισχυρής εποχικής ζήτησης από την Ινδία. Το πρόσφατο ράλι ενισχύθηκε και από μεγάλες εισροές σε ETP», ανέφερε η Suki Cooper, Global Head of Commodities Research στην Standard Chartered Bank.

Το ράλι των μετάλλων τροφοδοτείται από συνδυασμό παραγόντων: τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ, την αυξανόμενη πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα, τις μαζικές αγορές από κεντρικές τράπεζες, τις ισχυρές εισροές σε ETF και την αποδυνάμωση του δολαρίου.

«Με αυτούς τους παράγοντες να διατηρούνται ως το 2026, δεν βλέπουμε προς το παρόν κανέναν καταλύτη για ουσιαστική διόρθωση του χρυσού. Αναμένουμε ότι η ανοδική του πορεία θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με πιθανό στόχο τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά», πρόσθεσε ο Piggott.

Το παρατεταμένο κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ, που εισήλθε την Τετάρτη στην όγδοη ημέρα του, καθυστερεί τη δημοσίευση κρίσιμων οικονομικών δεδομένων και αναγκάζει τους επενδυτές να στηρίζονται σε μη κυβερνητικές πηγές για την αξιολόγηση του εύρους και του χρονοδιαγράμματος των μειώσεων επιτοκίων από τη Fed.

Οι αγορές προβλέπουν μείωση κατά 25 μονάδες βάσης στην επερχόμενη συνεδρίαση της Fed, με παρόμοια μείωση να αναμένεται και τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης της 16ης–17ης Σεπτεμβρίου, που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, οι αξιωματούχοι της Fed αναγνώρισαν ότι οι κίνδυνοι για την αγορά εργασίας έχουν αυξηθεί επαρκώς ώστε να δικαιολογούν μείωση επιτοκίων, αν και πολλοί παρέμειναν επιφυλακτικοί απέναντι στον υψηλό πληθωρισμό.

Οι διεθνείς κρίσεις - όπως η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία - έχουν ενισχύσει τη ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα, ενώ οι πολιτικές αναταραχές στη Γαλλία και την Ιαπωνία ενίσχυσαν περαιτέρω τη φυγή προς τον χρυσό.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εισροές σε ETF χρυσού ανήλθαν σε 64 δισ. δολάρια από την αρχή του έτους, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού, με ποσό-ρεκόρ 17,3 δισ. δολαρίων μόνο τον Σεπτέμβριο. Ένας «φόβος απώλειας ευκαιρίας» (FOMO) τροφοδοτεί επίσης το ράλι, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Σε τεχνική βάση, ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI) του χρυσού ανέρχεται στο 87, υποδηλώνοντας ότι το μέταλλο βρίσκεται σε υπεραγορασμένα επίπεδα.

Η HSBC αύξησε την Τετάρτη τις προβλέψεις της για τη μέση τιμή του ασημιού στα 38,56 δολάρια ανά ουγγιά για το 2025 και στα 44,50 δολάρια για το 2026, επικαλούμενη τις υψηλές τιμές του χρυσού, την αυξημένη επενδυτική ζήτηση και την αναμενόμενη μεταβλητότητα στη διαπραγμάτευση.

Η ανοδική δυναμική επεκτάθηκε και στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, με την πλατίνα να ενισχύεται κατά 2,83%, στα 1.696,50 δολάρια - το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2013 - ενώ το παλλάδιο αυξάνεται κατά 8,31%, στα 1.487,50 δολάρια, καταγράφοντας κορυφή άνω των δύο ετών.