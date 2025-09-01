Η Συρία εξάγει αργό πετρέλαιο για πρώτη φορά ύστερα από 14 χρόνια

Η Συρία εξήγαγε τη Δευτέρα 600.000 βαρέλια αργού πετρελαίου από το λιμάνι της Ταρτούς, στο πλαίσιο συμφωνίας με εμπορική εταιρεία, δήλωσε στο Reuters Σύρος αξιωματούχος ενέργειας — η πρώτη γνωστή επίσημη εξαγωγή συριακού πετρελαίου εδώ και 14 χρόνια.

Συγκεκριμένα, η Συρία εξήγαγε 380.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως (bpd) το 2010, έναν χρόνο πριν οι διαδηλώσεις κατά της διακυβέρνησης του Μπασάρ αλ-Άσαντ εξελιχθούν σε σχεδόν 14ετή πόλεμο που κατέστρεψε την οικονομία και τις υποδομές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής αργού.

Ο Ριάντ αλ-Τζουμπάσι, αναπληρωτής διευθυντής για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στο συριακό υπουργείο Ενέργειας, δήλωσε στο Reuters ότι το βαρύ αργό πετρέλαιο πουλήθηκε στην B Serve Energy.

Η B Serve συνδέεται με την BB Energy, μια παγκόσμια εταιρεία εμπορίας πετρελαίου. Η BB Energy δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Το συριακό υπουργείο Ενέργειας ανέφερε σε γραπτή δήλωση ότι το πετρέλαιο εξήχθη με το τάνκερ Nissos Christiana.

Ο Τζουμπάσι είπε ότι το πετρέλαιο είχε εξαχθεί από αρκετά συριακά κοιτάσματα, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει ποια.

Τα περισσότερα συριακά κοιτάσματα βρίσκονται στα βορειοανατολικά, σε περιοχές που ελέγχονται από τις κουρδικές αρχές. Οι αρχές αυτές άρχισαν να παρέχουν πετρέλαιο στην κεντρική κυβέρνηση στη Δαμασκό τον Φεβρουάριο, όμως οι σχέσεις έχουν έκτοτε επιδεινωθεί λόγω ανησυχιών για την ένταξη και τα δικαιώματα των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Κούρδων.

Τα κοιτάσματα πετρελαίου άλλαξαν χέρια πολλές φορές κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Συρία, ενώ οι αμερικανικές και ευρωπαϊκές κυρώσεις περιέπλεξαν τόσο τις νόμιμες εξαγωγές όσο και τις εισαγωγές.

Οι κυρώσεις παρέμειναν σε ισχύ για αρκετούς μήνες μετά την ανατροπή του Άσαντ, καθιστώντας δύσκολες τις εισαγωγές ενέργειας για τη νέα κυβέρνηση.

Ωστόσο, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα τον Ιούνιο για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Συρίας, αμερικανικές εταιρείες άρχισαν να αναπτύσσουν ένα κεντρικό σχέδιο για να βοηθήσουν στην εξερεύνηση και εξόρυξη συριακού πετρελαίου και φυσικού αερίου.