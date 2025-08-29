Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν την επιβολή αυστηρότερων απαιτήσεων προς τις εταιρείες για να αποδείξουν την προέλευση του φυσικού αερίου που εισάγουν, στο πλαίσιο του σχεδίου της Ένωσης να τερματίσει τις εισαγωγές από τη Ρωσία, σύμφωνα με έγγραφο που είδε το πρακτορείο Reuters.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον περασμένο μήνα νομοθεσία για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου έως την 1η Ιανουαρίου 2028, καθώς η ΕΕ επιδιώκει να τερματίσει τις δεκαετίες ενεργειακής εξάρτησης από τη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Η απόδειξη της προέλευσης του φυσικού αερίου — το οποίο μπορεί να αναμειγνύεται κατά τη μεταφορά του — είναι διαβόητα δύσκολη.

Χωρίς να δίνει συγκεκριμένες λεπτομέρειες, το τελευταίο προσχέδιο της διαπραγματευτικής πρότασης, που έχει δει το Reuters, δείχνει ότι τα κράτη εξετάζουν την επιβολή απαίτησης προς τους εισαγωγείς να προσκομίζουν περισσότερα αποδεικτικά έγγραφα στις εθνικές αρχές, ώστε να αποδεικνύεται ότι το καύσιμο δεν είναι ρωσικής προέλευσης.

Οι διπλωμάτες των κρατών-μελών της ΕΕ θα συζητήσουν την πρόταση σε συνάντηση στις Βρυξέλλες την Τρίτη.

«Για εισαγωγές φυσικού αερίου που παράγεται σε χώρες εκτός της Ρωσίας, οι αρμόδιες αρχές... πρέπει να λαμβάνουν αποδείξεις για να διαπιστώσουν τη χώρα παραγωγής του φυσικού αερίου», αναφέρει το έγγραφο, με ημερομηνία 28 Αυγούστου.

Η διάταξη αυτή δεν θα ισχύει για εισαγωγές από χώρες που έχουν και οι ίδιες επιβάλει απαγορεύσεις ή κυρώσεις στο ρωσικό φυσικό αέριο.

Βάσει της προτεινόμενης απαγόρευσης, η ΕΕ θα σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω νέων συμβολαίων από τον Ιανουάριο του 2026, μέσω υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων συμβολαίων από τις 17 Ιουνίου 2026, και μέσω μακροπρόθεσμων συμβολαίων από τον Ιανουάριο του 2028.

Το διαπραγματευτικό έγγραφο συντάχθηκε από τη Δανία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ. Η ίδια αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι εισαγωγείς φορτίων LNG (υγροποιημένου φυσικού αερίου) από τη Ρωσία — τα οποία περιέχουν αέριο διαφόρων προελεύσεων — θα πρέπει επίσης να παρέχουν τεκμηρίωση για το ποιο ποσοστό του φορτίου προέρχεται από ρωσικό φυσικό αέριο, αναφέρει το έγγραφο.

Οι κυβερνήσεις στοχεύουν να συμφωνήσουν την κοινή τους θέση για την απαγόρευση ρωσικού αερίου μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, μετά από την οποία θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η έγκριση του τελικού νόμου.

Περίπου το 19% του φυσικού αερίου της Ευρώπης προήλθε από τη Ρωσία πέρυσι, κυρίως μέσω του αγωγού TurkStream και μέσω φορτίων LNG. Το ποσοστό αυτό αναμένεται να πέσει στο 13% το 2025, από περίπου 45% πριν από το 2022.