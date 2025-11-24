Η αναμονή για την Fed φέρνει πιέσεις στον χρυσό

Με απώλειες ξεκίνησε την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου ο χρυσός, την ώρα που οι επενδυτές έχουν ήδη στραμμένη την προσοχή τους στις αποφάσεις για τα επιτόκια της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Μετά από τις 08:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), τα futures του χρυσού -παράδοσης Φεβρουαρίου- υποχωρούσαν 0,77% στα 4.084 δολάρια ανά ουγγιά.

Η spot τιμή του χρυσού έχανε 0,32% στα 4.052 δολάρια ανά ουγγιά.

Στην κίνηση των άλλων μετάλλων, το παλλάδιο ανέβαινε 1,11% στα 1.425 δολάρια και η πλατίνα ενισχυόταν 1,27% στα 1.543 δολάρια.

Σημειώνεται πως στις 10 Δεκεμβρίου η νομισματική επιτροπή της Fed (FOMC) θα ανακοινώσει για τελευταία φορά εντός του 2025 την απόφαση για το ύψος των επιτοκίων της.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για το εάν η Fed θα χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική της θυμίζουν... ασανσέρ από την προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το FedWatch, οι αγορές δίνουν 69,3% πιθανότητες για μια μείωση των επιτοκίων της τράπεζας κατά 25 μονάδες βάσης, όταν την περασμένη εβδομάδα οι εν λόγω πιθανότητες ήταν κάτω από 50%.

Παραδοσιακά, ο χρυσός ευνοείται από το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων στις ΗΠΑ (Μεταξύ άλλων, όταν τα επιτόκια πέφτουν, οι αποδόσεις των ομολόγων μειώνονται και ο χρυσός γίνεται πιο ελκυστικός σε σχέση με αυτά).

Ωστόσο, η έλλειψη των στοιχείων για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας που προκάλεσε το shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έχουν καταστήσει δυσκολότερες τις προβλέψεις για τις επόμενες κινήσεις της Fed, ακόμα και σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένη τη μεταβλητότητα στις προβλέψεις των αναλυτών, οι τοποθετήσεις στο πολύτιμο μέταλλο «σκεπάζονται» από αβεβαιότητα.

Ορισμένη «διαύγεια» για τις επόμενες κινήσεις της Fed αναμένεται από τις ανακοινώσεις των μακροοικονομικών στοιχείων που θα προηγηθούν της FOMC, κατά την τρέχουσα εβδομάδα. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι τα δεδομένα για τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ κατά τα διάρκεια του Σεπτεμβρίου, που θα ανακοινωθούν την Τρίτη.

Τα στοιχεία θα προσφέρουν «εικόνα» για το κατά πόσο τα επιτόκια της Fed «συγκρατούν» τις δαπάνες των Αμερικανών καταναλωτών, ειδικότερα ενόψει της εορταστικής περιόδου και των αγορών που πραγματοποιούνται προς το τέλος του έτους (Thanksgiving, Black Friday και Χριστούγεννα).