Χρυσός: Υποχωρούν οι τιμές εν αναμονή σημαντικών οικονομικών στοιχείων από τις ΗΠΑ

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του χρυσού την Τρίτη, καθώς οι αγορές αναμένουν σημαντικά οικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ, ξεκινώντας με τα στοιχεία για τις μη γεωργικές μισθοδοσίες που θα δημοσιευθούν αργότερα σήμερα.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού παρουσιάζει απώλειες της τάξης του 0,32% στα 4.291,47 δολάρια ανά ουγγιά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υποχωρούν 0,42% στα 4.316,8 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων αυξήθηκαν απότομα την περασμένη εβδομάδα, μετά τη μείωση των επιτοκίων και τα κάπως επιφυλακτικά μηνύματα από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Οι ανησυχίες για την επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας και τα προβλήματα ρευστότητας στις ΗΠΑ επίσης τροφοδότησαν τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια.

Αυτήν την εβδομάδα οι επενδυτές αναμένουν περισσότερα στοιχεία για την αμερικανική οικονομία, ξεκινώντας από τα στοιχεία για τις μη γεωργικές μισθοδοσίες του Νοεμβρίου, που θα δημοσιευθούν αργότερα την Τρίτη. Τα στοιχεία αναμένεται να δείξουν περισσότερα σημάδια επιβράδυνσης στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ.

Τα στοιχεία για τις μισθοδοσίες δημοσιεύονται λίγες ημέρες πριν από τα βασικά στοιχεία για τον πληθωρισμό του δείκτη τιμών καταναλωτή για το Νοέμβριο, που θα δημοσιευθούν την Πέμπτη, και θα παρακολουθηθούν στενά για τυχόν σημάδια επιβράδυνσης του πληθωρισμού.

Η ισχύς της αγοράς εργασίας και ο πληθωρισμός είναι οι δύο σημαντικότεροι παράγοντες που λαμβάνει υπόψη η Fed για την αλλαγή της πολιτικής της. Γενικότερα, τα χαμηλότερα επιτόκια στις ΗΠΑ ενισχύουν την ελκυστικότητα των μη αποδοτικών περιουσιακών στοιχείων, όπως ο χρυσός και το ασήμι. Τα δύο μέταλλα σημείωσαν σημαντική άνοδο μέχρι στιγμής το 2025, καθώς τα επιτόκια στις ΗΠΑ μειώθηκαν, ενώ η αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου ενίσχυσε επίσης τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια.

Οι αναλυτές της ANZ δήλωσαν ότι αναμένουν οι τιμές του χρυσού να ξεπεράσουν τα 5.000 δολάρια/ουγγιά το 2026, επικαλούμενοι την αυξημένη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια λόγω της αυξανόμενης αβεβαιότητας σχετικά με την παγκόσμια οικονομία.

Σημείωσαν δε ότι η επιδείνωση των προοπτικών για την παγκόσμια ανάπτυξη, οι ανανεωμένες παγκόσμιες εμπορικές εντάσεις και οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed, καθώς λήγει η θητεία του προέδρου Jerome Powell, δημιουργούν μια καλύτερη προοπτική για τις τιμές του χρυσού.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμια υποχωρεί κατά 0,89% στα 63,025 δολάρια ανά ουγγιά, όπως και ο χαλκός κατά 1,15% στα 5,35 δολάρια ανά λίβρα. Αντίθετα, ο λευκόχρυσος παρουσιάζει κέρδη της τάξης του 1,27% στα 1,839 δολάρια ανά ουγγιά όπως και ο παλλάδιο κατά 0,73% στα 1.635 δολάρια ανά ουγγιά.