Χρυσός: Συνεχίζει την ανοδική του πορεία εν αναμονή των στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ

Την ανοδική του πορεία συνέχισε ο χρυσός τη Δευτέρα, υποστηριζόμενος από το ασθενέστερο δολάριο και τις χαμηλότερες αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές προσβλέπουν στα βασικά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ για να αντλήσουν ενδείξεις σχετικά με την πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, ενώ το ασήμι έμεινε σταθερά ψηλά μετά τα ρεκόρ που σημείωσε την περασμένη εβδομάδα.

Η τιμή spot του χρυσού κινήθηκε ανοδικά κατά 1% στα 4.345,25 δολάρια ανά ουγγιά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σημείωσαν κέρδη κατά 1,14% στα 4.377,55 δολάρια ανά ουγγιά.

Το δολάριο κυμάνθηκε κοντά στο χαμηλό δύο μηνών που σημείωσε την περασμένη εβδομάδα, καθιστώντας τον χρυσό πιο ελκυστικό για τους αγοραστές του εξωτερικού, ενώ οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου σημείωσαν μικρή πτώση.

«Ο χρυσός είναι πιθανό να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα μέχρι την ανακοίνωση των στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ, καθώς τα στοιχεία για την ύφεση στην αγορά εργασίας θα διατηρήσουν τις αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων ομολόγων σε χαμηλά επίπεδα και το δολάριο αδύναμο, υποστηρίζοντας μια άνοδο προς τα 4.380-4.440 δολάρια μετά από μια σταθερή ανάκαμψη από τη ζώνη στήριξης των 4.243 δολαρίων», δήλωσε ο ανώτερος αναλυτής αγοράς της OANDA, Kelvin Wong.

Οι αγορές παραμένουν επικεντρωμένες στις προοπτικές της πολιτικής της Fed, μετά την απόφαση της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης την περασμένη εβδομάδα, την ώρα που ο πληθωρισμός παραμένει σταθερός και οι προοπτικές για την αγορά εργασίας είναι αβέβαιες.

Δύο αξιωματούχοι της Fed που διαφώνησαν δήλωσαν ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλός για να δικαιολογήσει μια πιο χαλαρή πολιτική. Οι επενδυτές υπολογίζουν επί του παρόντος δύο μειώσεις επιτοκίων το επόμενο έτος, με την έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα να θεωρείται ως βασική «δοκιμασία» για αυτές τις προσδοκίες.

Τα μη αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία, όπως ο χρυσός, συνήθως επωφελούνται από ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων.

Η απόφαση της Ινδίας να επιτρέψει στα συνταξιοδοτικά ταμεία να επενδύουν σε ETF χρυσού και αργύρου θα μπορούσε να αυξήσει τη συμμετοχή των θεσμικών επενδυτών, ανέφερε η ANZ σε σημείωμά της.

«Πιστεύουμε ότι μια τέτοια ρύθμιση μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και να βελτιώσει το κλίμα των επενδυτών, υποστηρίζοντας υψηλότερες κατανομές σε όλα τα χαρτοφυλάκια».

Σημαντικά κέρδη σημείωσε και το ασήμι κατά 2,19% στα 63,36 δολάρια ανά ουγγιά, όπως και ο χαλκός κατά 0,97% στα 5,411 δολάρια ανά λίβρα. Σημαντικά κέρδη παρουσιάζει και ο λευκόχρυσος κατά 3,32% στα 1.821,1 δολάρια ανά ουγγιά και το παλλάδιο κατά 3,2% στα 1.592 δολάρια ανά ουγγιά.